Заглянуть «за кулисы» выборов сегодня можно в Опочке, Новоржеве и Пыталово

Дан старт общеобластному проекту Избирательной комиссии Псковской области «Открытые выборы: модельные избирательные участки». Такие участки сегодня открылись в Новоржевском, Опочецком и Пыталовском муниципальных округах, сообщили Псковской Ленте Новостей в облизбиркоме.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Главная цель проекта — показать всем участникам избирательного процесса, как будет организовано голосование на практике. Как рассказали в облизбиркоме, это отличная возможность заглянуть «за кулисы» выборов и получить ответы из первых уст.

На модельных участках каждый сможет увидеть, что именно будет находиться на участке в день голосования; понять, как выстроена работа избирательной комиссии; задать любые интересующие вопросы представителям комиссии.

Особое внимание уделено безопасности. В рамках проекта сотрудники полиции и МЧС проведут обучение членов комиссий правильным действиям при возникновении нештатных ситуаций.

Председатель региональной избирательной комиссии Игорь Сопов подчеркнул важность этой инициативы:

«Этот проект наглядно демонстрирует нашу главную задачу — обеспечить максимальную открытость и честность проведения избирательных кампаний. Мы хотим, чтобы все участники процесса — избиратели, кандидаты, общественники — видели эту работу своими глазами и были уверены в прозрачности каждой процедуры». График открытия модельных избирательных участков в других муниципалитетах Псковской области можно найти по ссылке ниже.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы, депутатов Законодательного Собрания Псковской области, дополнительные выборы депутатов Невельского, Новоржевского и Псковского муниципальных округов по одномандатным округам состоятся 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 20:00; а через дистанционное электронное голосование (ДЭГ) можно будет голосовать круглосуточно.