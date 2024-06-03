Политика

Глава Республики Алтай ушел в отставку

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин заявил, что уходит с должности в связи с переходом на новое место работы.

Фото: Telegram-канал Олега Хорохордина

«Вы знаете, что в этом году заканчиваются мои полномочия главы Республики Алтай. За прошедшие пять лет мы многое сделали для социально-экономического развития региона, вместе с вами прошли непростые годы пандемии коронавируса, сейчас всей республикой помогаем участникам специальной военной операции, приближая победу родной страны. Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности главы Республики Алтай. Хочу выразить признательность нашему глубокоуважаемому президенту Владимиру Владимировичу Путину за всестороннюю поддержку региона и особое отношение к Алтаю, администрации президента, правительству России и лично Михаилу Владимировичу Мишустину за помощь Республике Алтай на протяжении всех этих лет», - отметил он в своем Telegram-канале.

Олег Хорохордин подчеркнул, что Алтай – это одно из самых красивых мест на Земле, главная ценность которого – живущие там люди.