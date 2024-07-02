Политика

«Единая Россия» создала совет первичных отделений партии

«Единая Россия» на заседании Генсовета под председательством Дмитрия Медведева создала совет первичных отделений партии. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, в него вошли представители всех 89 регионов.

«Текущий год объявлен Годом первичных отделений партии. Секретари отделений партии, наши активисты, – это наша опора во всём. Люди, которые на земле занимаются решением важнейших партийных и государственных задач. Они лучше всего знают о проблемах, которые существуют в территориях», - подчеркнул председатель «Единой России».

Он отметил, что совет первичек должен стать площадкой, на которой секретари будут обсуждать свои идеи и предлагать их руководству «Единой России».

«Нужно без бюрократических проволочек донести эти предложения до коллег на муниципальном, региональном и федеральном уровнях», - сказал Дмитрий Медведев.

Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин отметил, что совет первичек будет проходить регулярную ротацию, чтобы к его работе можно было привлечь как можно больше людей.

«В первом составе совета - 54% мужчины, 46% женщины, 30% молодежь. Семь секретарей первичек - участники специальной военной операции», - рассказал он.

Александр Сидякин также напомнил, что всего в «Единой России» - 86 тысяч первичных отделений.

«С конца 2022 года ведем системную перезагрузку первичного звена. Проведен кадровый аудит, внедрены новые форматы стратегических сессий, форумов секретарей первичных отделений, которые проводятся теперь на системной основе. Реализован кадровый конкурс секретарей первичных отделений, сформирована так называемая "скамейка запасных". Реализуется грантовая поддержка первичного звена. Запущены образовательные проекты для секретарей первичных отделений на базе нашей Высшей партийной школы», - рассказал он.

«В Псковской области зарегистрировано 539 первичных отделений "Единой России", которые объединяют 9214 членов партии и 4403 сторонников. В рамках Года первичек, объявленного на XXI съезде "Единой России" председателем партии Дмитрием Медведевым, масштабная работа по всему региону была усилена», - отметил руководитель РИК Псковской области Максим Адамчук. Он подчеркнул, что уверенно развивающимся направлением работы являются проекты по благоустройству территорий, вошедших в народную программу. Члены первичных отделений принимают в жизни партии самое активное участие: проводят субботники для поддержания порядка на местах воинских захоронений, плетут маскировочные сети для бойцов СВО, помогают в сборе гуманитарного груза, участвуют в мероприятиях патриотической направленности и воспитывают эти качества у подрастающего поколения.

«Именно члены первичных отделений ближе всего "к земле" и работают для людей, живущих рядом», - добавил Максим Адамчук.

Первое заседание совета состоится 19 сентября.

Напомним, по предложению председателя партии Дмитрия Медведева в «Единой России» 2024 год объявлен Годом первичных отделений. Оно было озвучено на XXI Съезде партии в декабре 2023 года.

В течение года партия уделяет особое внимание обучению секретарей первичных отделений. Оно будет проходить на базе Высшей партийной школы. Будет внедрена обновленная система их мотивации и «кадрового роста».

Также ежегодно «Единая Россия» проводит конкурс общественно значимых проектов первичных отделений. Победители получают гранты на благоустройство общественных территорий, создание детских и спортплощадок, поддержку социально значимых проектов, творческих объединений и многое другое.