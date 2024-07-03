Политика

Рейтингомер: новый прокурор, непочетная отставка и «дипломы в ж...»

Салют! Вас приветствует Господин Рейтингомер — автор самого субъективного рейтинга активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки здесь выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Антон Яковлев

Самую низкую оценку минус пять схлопотал теперь уже бывший руководитель особой экономической зоны «Моглино» Антон Яковлев. Пост покинул тихо, без долгих прощаний и публичных благодарностей со стороны областного руководства. Отставка отнюдь не почетная — и результат пребывания господина Яковлева в должности, увы, печален. Управленческая чехарда в особой экономической зоне продолжается.

-4 Ирина Федорова

Минус четыре получает директор государственного медиахолдинга Псковской области Ирина Федорова.

Наблюдаем астрономическое количество ошибок, курьезов и нелепостей в вверенных ей СМИ.

На неделе сотрудники ГП позабавили читателей оборотом «полным разгаром» (привет ильфо-петровскому персонажу, у которого, помнится, волны падали вниз стремительным домкратом) и внутренней редакционной перепиской на тему ПсковГУ, выданной в общий доступ: мол, какие в жопу дипломы?! Как говаривал Довлатов, в советских газетах только опечатки правдивы.

-3 Павел Бикташев

Минус три ставим руководителю регионального отделения партии «Родина» Павлу Бикташеву. На старте муниципальных выборов он вышел в публичное пространство, но ничего конкретного о задачах партии не сказал и никаких фамилий не назвал.

Исходя их этого, делаем вывод об отсутствии у «родинцев» планов на сентябрьские выборы.

Похоже, они в очередной раз пропускают избирательную кампанию. Да и в целом деятельности некогда заметного политического объединения в регионе не видно.

-2 Петр Алексеенко

Как знают наши читатели, когда есть за что — мы псковских коммунистов хвалим, когда ошибаются — критикуем. Вот и сегодня отмечаем, что обком не стал выдвигать кандидата на единственные сентябрьские выборы главы района. Это тем более странно, что эта кампания пройдет в Гдовском районе, где царит разброд и шатание, кандидата от партии власти до сих пор нет, и у оппозиции есть шансы. То есть надо было выдвигаться — и бороться. Но нет — не такова наша системная оппозиция, чутко улавливающая сигналы из Дома Советов. Ставим -2 первому секретарю обкома Петру Алексеенко.

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-1 Игорь Романов

Минус один уходит свежеиспеченному секретарю регионального отделения «Новых людей» Игорю Романову, еще недавно возглавлявшему областную организацию «Партии роста». После объединения НЛ и ПР он привнес в деятельность новых однопартийцев в Псковской области некоторые методы «ростовиков» — в частности, практику выдвижения самого Романова на выборы везде и всюду. Судя по всему, так «Новые люди» и пойдут на муниципальные избирательные кампании в Пскове, Гдове и других муниципалитетах.

Дело хозяйское, но отмечаем несерьезность подхода вообще-то парламентской партии, которая могла бы и поискать разных кандидатов для разных муниципалитетов.

0 Роман Хотченков

Нейтральную оценку 0 получает старший советник юстиции Роман Хотченков, назначенный на пять лет прокурором города Пскова. Соответствующий приказ генерального прокурора РФ был издан 1 июля. Ранее Роман Хотченков проходил службу в должности прокурора Великих Лук. Как всегда, в подобных случаях, мы не ставим плюсы-минусы, а ограничиваемся фиксацией самого факта назначения. И ждем первых шагов в новой должности.

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+1 Светлана Жирнова

Плюс один заслужила глава территориального управления администрации Печорского муниципального округа Светлана Жирнова. Указом президента Владимира Путина сотруднице органов МСУ с более чем 20-летним стажем присвоено почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Отметим также, что лучших муниципальных служащих страны награждал первый замруководителя кремлевской администрации, куратор внутренней политики Сергей Кириенко.

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+2 Андрей Ермаков

Строчкой выше, на плюс два, расположился председатель областного комитета по образованию Андрей Ермаков. Мало того, что чиновник наконец-то избавился от приставки и. о. в должности, так еще и система образования Псковской области во главе с Ермаковым продемонстрировала хорошие показатели по проведению единого государственного экзамена. В связи с чем руководство регионального комитета по образованию получило положительную оценку от начальства.

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+3 Анна Краснова

Плюс три заработала стопроцентный дебютант нашего рейтинга - генеральный директор «Псковских коммунальных систем» Анна Краснова. Возглавляемое ею АО, единственным акционером которого является Псковская область, активно включилось в разруливание мусорного коллапса. Напомним, что ранее губернатор Михаил Ведерников подписал постановление правительства региона о порядке предоставления субсидии «Псковским коммунальным системам» в виде вклада в имущество для последующего осуществления вклада в уставный капитал ООО «Экогрупп» на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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+4 Андрей Беляев

Плюс четыре ставим главе администрации Великих Лук Андрею Беляеву. Делаем это по совокупности факторов. Прежде всего отмечаем результаты работы господина Беляева на посту сити-менеджера «южной столицы» нашего региона, эффективную борьбу возглавляемой им администрации с природной стихией практически в режиме онлайн и откровенный диалог с горожанами. Во многих отношениях великолукский руководитель может служить примером для других муниципальных управленцев.

+5 Эдуард Пичугин

Максимально высокую оценку плюс пять сегодня получает еще один дебютант еженедельного рейтинга ПЛН - генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота», экс-руководитель «Ленфильма» Эдуард Пичугин. За последние годы он стал почти своим в Пскове. В конце минувшей недели провел у нас пятый международный кинофестиваль, презентовал интересную программу, представил ряд звезд отечественного кинематографа и, что особенно приятно, проявил завидную открытость в средствах массовой информации. Так держать — псковский зритель уже ждет следующего кинофестиваля - 2025, который, по нашей информации, продлится 4 дня.

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Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба правительства Псковской области, сайт «Псковских коммунальных систем», социальные сети