Общество

«Собственной персоной»: Андрей Беляев о борьбе со стихией, ситуации с ТКО и культурной жизни Великих Лук. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 4 июля. Гость студии - глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев.

Ведущий Александр Савенко обсудил с ним основные итоги работы городской администрации и актуальные вопросы городского хозяйства. Как городские службы справились с недавним ударом стихии по Великим Лукам? Почему в Великих Луках нет признаков мусорного коллапса? Почему гибнет рыба в Ловати? Как продвигаются дорожные ремонты? Будут ли Великие Луки гнаться за количеством культурных фестивалей, которые проводятся в Пскове?

Об этом и многом другом — в эфире.