Политика

КПРФ не будет принимать участие в выборах главы Гдовского района

КПРФ не будет принимать участие в выборах главы Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обкоме.

В обкоме определились с кандидатами на муниципальные выборы.

Бежаницкий муниципальный округ:

Единый список:

Екатерина Сорокина;

Максим Кузнецов;

Екатерина Федорова;

Геннадий Ермаков;

Михаил Перфильев.

Избирательные округа:

Екатерина Федорова;

Максим Кузнецов;

Екатерина Сорокина;

Геннадий Ермаков;

Михаил Перфильев.

Дновский муниципальный округ:

Единый список:

Сергей Степанов;

Денис Моисеев;

Ольга Яковлева;

Михаил Тетюхин;

Елена Локтионова.

Избирательные округа:

Сергей Степанов;

Ольга Яковлева;

Елена Локтионова;

Денис Моисеев;

Михаил Тетюхин.

Плюсский муниципальный округ:

Единый список:

Александр Попов;

Виталий Царулков;

Евгений Нищик;

Пётр Кисляк;

Сергей Вертепов.

Избирательные округа:

Сергей Вертепов;

Виталий Царулков;

Евгений Нищик;

Пётр Кисляк;

Александр Попов.

Порховский муниципальный округ:

Единый список:

Николай Борисов;

Сергей Алексеевский;

Мариана Сухлова;

Александр Сергеев;

Ирина Шабернёва.

Избирательные округа:

Ирина Шабернёва;

Сергей Алексеевский;

Елена Густова;

Светлана Данильченко;

Александр Сергеев.

Усвятский муниципальный округ:

Единый список:

Руслан Михайлов;

Юрий Анищенков;

Алексей Дудкин;

Фёдор Картавенко.

Избирательные округа:

Руслан Михайлов;

Алексей Дудкин;

Юрий Анищенков.

На довыборах в Псковскую городскую Думу по избирательному округу №5 партию представит подполковник в отставке Иван Гориславский.