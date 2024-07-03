КПРФ не будет принимать участие в выборах главы Гдовского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в обкоме.
В обкоме определились с кандидатами на муниципальные выборы.
Бежаницкий муниципальный округ:
Единый список:
- Екатерина Сорокина;
- Максим Кузнецов;
- Екатерина Федорова;
- Геннадий Ермаков;
- Михаил Перфильев.
Избирательные округа:
- Екатерина Федорова;
- Максим Кузнецов;
- Екатерина Сорокина;
- Геннадий Ермаков;
- Михаил Перфильев.
Дновский муниципальный округ:
Единый список:
- Сергей Степанов;
- Денис Моисеев;
- Ольга Яковлева;
- Михаил Тетюхин;
- Елена Локтионова.
Избирательные округа:
- Сергей Степанов;
- Ольга Яковлева;
- Елена Локтионова;
- Денис Моисеев;
- Михаил Тетюхин.
Плюсский муниципальный округ:
Единый список:
- Александр Попов;
- Виталий Царулков;
- Евгений Нищик;
- Пётр Кисляк;
Сергей Вертепов.
Избирательные округа:
- Сергей Вертепов;
- Виталий Царулков;
- Евгений Нищик;
- Пётр Кисляк;
- Александр Попов.
Порховский муниципальный округ:
Единый список:
- Николай Борисов;
- Сергей Алексеевский;
- Мариана Сухлова;
- Александр Сергеев;
- Ирина Шабернёва.
Избирательные округа:
- Ирина Шабернёва;
- Сергей Алексеевский;
- Елена Густова;
- Светлана Данильченко;
- Александр Сергеев.
Усвятский муниципальный округ:
Единый список:
- Руслан Михайлов;
- Юрий Анищенков;
- Алексей Дудкин;
- Фёдор Картавенко.
Избирательные округа:
- Руслан Михайлов;
- Алексей Дудкин;
- Юрий Анищенков.
На довыборах в Псковскую городскую Думу по избирательному округу №5 партию представит подполковник в отставке Иван Гориславский.