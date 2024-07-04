Общество

Чиновнице из Псковской области в Кремле вручили госнаграду за развитие местного самоуправления

Торжественная церемония вручения государственных наград за заслуги в развитии местного самоуправления прошла в Екатерининском зале Московского Кремля. Лучших муниципальных служащих отметил первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Среди участников торжественной церемонии — глава территориального управления администрации Печорского муниципального округа Светлана Жирнова. Указом президента России за заслуги в развитии МСУ и многолетнюю добросовестную работу ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».

Более 20 лет Светлана Жирнова работает в сфере МСУ. Сейчас Светлана Жирнова руководит территориями, вошедшими в состав Печорского муниципального округа. В решении вопросов местного значения особое внимание уделяет благоустройству общественных пространств и состоянию дорог, активно развивает институт общественных помощников.

Сергей Кириенко в рамках церемонии подчеркнул, что муниципальный уровень власти ближе всего к людям, поэтому на представителях с местного самоуправления муниципального сообщества лежит большая ответственность.

«Муниципальный уровень представляет всю систему публичной власти, потому что вы ближе всего к людям, острее чувствуете их проблемы. Каждому из вас есть чем поделиться со своими коллегами на региональном, на государственном уровнях», — подчеркнул Сергей Кириенко.

В числе первых жителей Псковской области, удостоенных почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации», оказался и глава Струго-Красненского муниципального округа Александр Волков. Нагрудный знак к званию ему вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, что предложение учредить отдельное звание для работников местного самоуправления ранее озвучили представители муниципального сообщества. Его поддержал президент России Владимир Путин. Почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным должностным лицам местного самоуправления за успехи в решении вопросов обеспечения жизнедеятельности населения, реализации отдельных государственных полномочий, развитии местного самоуправления, а также в достижении иных значимых результатов.