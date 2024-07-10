Политика

Первый секретарь обкома КПРФ отказался комментировать просьбы Дмитрия Михайлова о трудоустройстве в «Моглино»

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ Петр Алексеенко в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей отказался комментировать просьбы лидера фракции партии в Псковском областном Собрании Дмитрия Михайлова о трудоустройстве в особую экономическую зону «Моглино».

На вопрос корреспондента ПЛН, будут ли сделаны какие-то оргвыводы или применены партийные взыскания, Петр Алексеенко ответил: «Комментариев не будет».

Напомним, при невыключенном микрофоне в день сессии в областном Собрании Дмитрий Михайлов напрашивался на работу в ОЭЗ «Моглино», просил замолвить за него словечко и пояснял, что на парламентском часе оппозиционеры дали представителю правительства выдохнуть, не задавали каверзных вопросов.