Политика

Рейтингомер: новый эпизод в «деле Грацкого», гдовская аномалия и депутат в поисках работы

Всем привет! На календаре понедельник — и это значит, пришло время Господина Рейтингомера. Предлагаем вашему вниманию еженедельный субъективный рейтинг активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

-5 Дмитрий Михайлов

Самую низкую оценку -5 ставим секретарю обкома КПРФ, депутату регионального парламента Дмитрию Михайлову. Коммунист глупо подставился — при невыключенном микрофоне в день сессии в областном Собрании напрашивался на работу в ОЭЗ «Моглино», просил замолвить за него словечко и пояснял, что на парламентском часе оппозиционеры дали представителю правительства выдохнуть, не задавали каверзных вопросов. Теперь интересно, примут ли в партии к секретарю какие-то дисциплинарные меры - или обойдется?

-4 Александр Грацкий

Минус четыре получает бывший заместитель главы администрации Пскова Александр Грацкий. Как стало известно ПЛН из неофициального, но близкого к следственным органам источника, в уголовном деле находящегося в СИЗО экс-чиновника, обвиняемого в получении взяток, появился новый эпизод.

Ситуация всё больше напоминает кинокомедию - помните же: «Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара»?

Так и тут: к автомобилю за 5 лямов и массажному креслу добавляются дорогущие наручные часы. В иной ситуации мы поставили бы Грацкому и минус пять, но есть подозрение, что количество эпизодов уже мало влияет на его перспективы.

-3 Николай Капитонов

Теперь к истории, которая вполне могла бы послужить основой для продолжения комедии под названием «Особенности национальной политики». Правда, некоторым тут не до смеха. Короче, в сентябре должны пройти досрочные выборы главы Гдовского района. Избирательная кампания уже идет, но денег на ее проведение в районе... не выделено. Такая вот предвыборная аномалия. К вопросу уже подключена прокуратура. Ждем, как будет разрулена проблемная ситуация, а пока ставим -3 председателю Гдовского районного собрания, бывшему исполняющему обязанности главы этого муниципалитета Николаю Капитонову.

-2 Нинель Салагаева

Минус два заносим в дневник заместителя губернатора Псковской области по экономике Нинель Салагаевой. Причина в том, что высокопоставленная чиновница не стала сама отдуваться за положение дел в ОЭЗ «Моглино» в рамках парламентского часа в областном Собрании. Отправили отчитываться чиновницу в статусе временно исполняющей обязанности председателя комитета по экономразвитию и инвестполитике Марину Аникееву. Хотя, конечно, по столь значимому для региональных властей вопросу хотелось бы послушать профильного вице-губернатора.

-1 Николай Кузьмин*

Минус один получает активист псковского отделения партии «Яблоко» Николай Кузьмин, ранее признанный Минюстом иностранным агентом*. На днях суд первой инстанции отказал ему в исключении из реестра иноагентов. Отметим, что яблочник сразу же пообещал подать апелляционную жалобу на решение Псковского городского суда, а на решение суда второй инстанции, если суд не встанет на его сторону, - кассационную жалобу.

0 Иван Мешков

Нейтральную оценку ставим депутату Псковской городской Думы, директору «Северо-Западной промышленной компании» Ивану Мешкову. Как стало известно ПЛН на минувшей неделе, именно он может представить партию «Единая Россия» на выборах главы Гдовского района. С плюсами-минусами здесь определимся позже, после официального объявления о выдвижении кандидата и в ходе избирательной кампании, финиш которой придется на 8 сентября. А пока - ноль.

+1 Артур Гайдук

Плюс один уходит председателю Псковского регионального отделения партии «Яблоко», депутату областного Собрания Артуру Гайдуку. Тем самым отмечаем решение яблочников выдвинуть на муниципальные выборы группу кандидатов, а не фриков (как это бывало в последние годы; а порой они вообще никого не выдвигали на выборы глав). Также поддерживаем озвученную господином Гайдуком на сессии регионального парламента инициативу наладить авиасообщение между Псковом и Санкт-Петербургом.

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+2 Юрий Бурлин

Плюс два по совокупности причин получает депутат Псковской городской Думы, бизнесмен Юрий Бурлин. Во-первых, фиксируем проявления его активности по линии регионального представительства общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Во-вторых, впечатлены победой футбольной команды гордумы с Бурлиным в составе над юными МГЕРовцами со счетом 8:1 - это вам не жалкие 2:1 в финале Евро-2024. В-третьих, отмечаем подготовку Бурлина и Ко к патриотической акции «Путь к победе», которая пройдет в конце июля в Изборске.

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+3 Антон Минаков

Плюс три заслужил региональный координатор Либерально-демократической партии России в Псковской области Антон Минаков. Благодаря своей активности в областном Собрании депутатов и по партийной линии. Положительную оценку либерал-демократу ставим еще и по итогам приезда в Псков куратора нашего региона в ЛДПР, депутата Государственной Думы Сергея Каргинова. По нашей информации, столичный гость остался доволен работой псковских однопартийцев.

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+4 Евгений Васильев

Плюс четыре заработал депутат Псковской городской Думы, главный врач детской областной больницы Евгений Васильев. Он признан одним из лучших докторов страны - занял второе место в номинации «Лучший врач медицинской реабилитации» во всероссийском конкурсе под эгидой Министерства здравоохранения.

Кроме того, он стал организатором первой Северо-Западной научно-практической конференции по вопросам инноваций в спортивной и восстановительной медицине в спорте высших достижений и адаптивном спорте, которая состоялась в Пскове.

Напомним, Евгений Васильев исполняет обязанности главврача с апреля нынешнего года, а до этого он руководил отделением спортивной медицины, несколько месяцев исполнял профессиональные обязанности в зоне проведения спецоперации в качестве полевого хирурга.

+5 Светлана Мельникова

Максимально высокую оценку плюс пять получает директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Естественно, за блестяще проведенный на территории Кремля фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский 2024». Но и не только за это - в очередной раз с удовлетворением отмечаем превращение нашего главного музея в постоянного поставщика ярких информационных поводов и центр притяжения для горожан и многочисленных гостей Пскова. Это уже стало забываться, но при предшественниках госпожи Мельниковой всё в этом смысле было иначе.

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Это был обзор политической активности от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю — как всегда я выскажу свое, крайне субъективное мнение.

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов, официальный сайт Гдовского района.

* Включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов 12 апреля 2024 года