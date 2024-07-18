Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ENERGY кешбэк-игра
модульный отдых
обзор
Господин Рейтингомер
экзотика агротуризм
Кабельный потенциал
новый взгляд на бизнес
«Чистая вода» в Псковской области
шоу каскадеров
достижения фермеров
мунреформа 2.0 навстречу ЕДГ
творожные истории
«Банщикам» закон не писан?
очаги культуры
вакансий хоть отбавляй
Оплатить ЖКХ через Госуслуги
 
 
 
ещё Политика 18.07.2024 16:400 «Дневной дозор»: как псковские реготделения партий готовятся к наблюдению за выборами? 19.07.2024 09:530 Завершилось выдвижение кандидатов на пост главы Гдовского района 18.07.2024 16:400 «Дневной дозор»: как псковские реготделения партий готовятся к наблюдению за выборами? 18.07.2024 08:200 У партий остается менее суток на выдвижение кандидатов в органы местного самоуправления Псковской области  17.07.2024 18:330 Экс-активист КПРФ выдвинут на выборы в Гдове партией соцзащиты 17.07.2024 18:100 Александр Козловский: Предварительное голосование «Единой России» прошло планово
 
 
 
Самое популярное 18.07.2024 03:190 Погибшие в ДТП с «Ласточкой» за две недели проехали 3600 километров 15.07.2024 07:411 Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб 17.07.2024 21:030 Момент столкновения поезда «Ласточка» и автомобиля сняли на видео в Ленобласти 17.07.2024 16:221 Двое детей и двое взрослых погибли в результате столкновения «Ласточки» с автомобилем в Ленобласти - очевидцы 17.07.2024 13:2510 Кадры решают уйти
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Завершилось выдвижение кандидатов на пост главы Гдовского района

19.07.2024 09:53|ПсковКомментариев: 0

Завершилось выдвижение кандидатов на пост главы Гдовского района. В настоящее время список формируются в избирательной комиссии. По предварительной информации, для участия в выборах выдвинуты восемь кандидатов. 

Это Иван Мешков («Единая Россия»), Жанна Романчук (ЛДПР), Игорь Иванов («Справедливая Россия — За правду»), Игорь Романов («Новые люди»), Евгений Васильев («Яблоко»), Сергей Горячев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Дмитрий Поршнев («Партия социальной защиты»), Павел Бикташев («Родина»). 

Также заявлял о возможности выдвижения своей кандидатуры Вячеслав Евдокименко («Коммунисты России»). Однако он сообщил Псковской Ленте Новостей, что принял решение не выдвигаться и поддержать другого кандидата.

Как сообщалось ранее, в 2024 году областное отделение КПРФ приняло решение не выдвигать своего кандидата на выборах в Гдове.

Напомним, выборы главы Гдовского района пройдут 6-8 сентября 2024 года.

Срок выдвижения кандидатов завершен. Теперь партии предоставляют в территориальную избирательную комиссию документы для регистрации единого списка кандидатов или кандидата - с 14 июля до 18.00 29 июля. 

Теги: #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы реагируете на звонки телефонных мошенников?
В опросе приняло участие 240 человек
19.07.2024, 11:150 Военно-исторический фестиваль пройдет в Островском районе 21 июля 19.07.2024, 11:090 Прием заявок на конкурс «Многодетная семья года» начался в Псковской области 19.07.2024, 10:580 Россияне копят деньги на непредвиденные ситуации, отпуск и ремонт — опрос 19.07.2024, 10:490 Фестиваль «Наше море» в Гдовском районе пройдет в первые выходные августа
19.07.2024, 10:430 Порядка 1 200 ипотечных кредитов взяли псковичи в Сбере за полгода 19.07.2024, 10:400 46-летний мужчина пропал в Куньинском районе 19.07.2024, 10:340 Псковская рыболовная организация заплатит своим кредиторам более 45 млн рублей 19.07.2024, 10:200 «Прессинг»: Журналист без человеческого лица. Удаленка. Нейросети
19.07.2024, 10:110 Жителя Палкинского района могут лишить свободы за кражу металла у соседа 19.07.2024, 10:001 Михаил и Александр Герасимовы: как сложилась судьба первых псковских фотографов 19.07.2024, 09:530 Завершилось выдвижение кандидатов на пост главы Гдовского района 19.07.2024, 09:500 Зарегистрировать автомобиль и проверить наличие штрафов можно онлайн
19.07.2024, 09:430 Большинство работающих псковичей обращаются к своему руководителю на «вы» — опрос 19.07.2024, 09:220 ЕГЭ в 2025 году пройдет по старым правилам, заявили в Рособрнадзоре 19.07.2024, 09:050 Рост инвалидизации от болезней зрения зафиксировали в России 19.07.2024, 09:000 Печерянина лишили свободы за государственную измену
19.07.2024, 08:400 Число пользователей онлайн-кинотеатров выросло в 1,5 раза 19.07.2024, 08:200 Россия впервые заняла более четверти мирового экспорта пшеницы 19.07.2024, 08:001 Большинство экспертов ожидает повышение ключевой ставки до 18% 19.07.2024, 07:420 В России по федеральному проекту закупили 35 тысяч единиц медоборудования
19.07.2024, 07:200 Реставрация церкви Николы со Усохи продолжается в Пскове 19.07.2024, 07:000 Врач назвала продукты, которые опасно есть на ночь 18.07.2024, 22:430 Подсветку тестируют на новом колесе обозрения в Пскове. ФОТО 18.07.2024, 22:313 Опубликовано видео смертельной аварии в Ленобласти глазами машиниста «Ласточки»
18.07.2024, 22:020 С семью погибшими на СВО военнослужащими простились в Псковской области 18.07.2024, 22:000 Обязаны ли россияне впускать в квартиру полицейских, ответил юрист 18.07.2024, 21:550 В Пскове водитель BMW при движении на перекрестке задним ходом врезалась в другой автомобиль 18.07.2024, 21:432 Депутат Алексей Севастьянов снова снялся в кино
18.07.2024, 21:401 Ищущим работу псковичам с инвалидностью советуют обратиться в кадровый центр 18.07.2024, 21:270 Джазовый концерт проходит в музейном дворике Поганкиных палат. ФОТО 18.07.2024, 21:200 Продолжается розыск псковской дачницы, пропавшей летом 2018 года 18.07.2024, 21:150 Ужасы Михайловской башни: как бывший военнослужащий стал убийцей и насильником
18.07.2024, 21:000 Мошенники не могут завладеть недвижимостью через «Госуслуги», заявили в Минцифры 18.07.2024, 20:520 Одного из экс-руководителей ЛДПР Абельцева арестовали по делу о мошенничестве 18.07.2024, 20:520 Новая выставка открылась в Музее истории города Печоры 18.07.2024, 20:401 Средний размер ипотечного кредита в РФ достиг в июне исторического максимума
18.07.2024, 20:311 Армен Мнацаканян проконтролировал газификацию Пушкиногорского и Новоржевского районов 18.07.2024, 20:200 Выставка «Железная поступь стальных полков» откроется в Пскове 23 июля 18.07.2024, 20:000 Суд в Москве запретил продавать туалетную бумагу с изображением денежных купюр 18.07.2024, 19:400 Отказаться от офисного дресс-кода на время жары персоналу разрешили 72% псковских работодателей — опрос
18.07.2024, 19:270 Грозы и до +25 градусов прогнозируют в Псковской области днем 19 июля 18.07.2024, 19:200 Роскачество проведет вебинар для пищевых производств и предприятий общественного питания 18.07.2024, 19:140 Капитальный ремонт моста через реку Череха в Псковском районе ведется с опережением сроков 18.07.2024, 19:000 Собаки и кошка без нужных прививок не смогли пересечь госграницу РФ в Псковской области
18.07.2024, 18:560 Оксана Федорова рассказала, что ее прадед был начальником милиции Псковской области 18.07.2024, 18:450 Женщину в красных кроссовках разыскивают в Пскове 18.07.2024, 18:400 Лекцию о княгине Ольге проведут в Пскове 18.07.2024, 18:380 Большинство псковичей не игнорирует звонки от руководства вне рабочего времени — опрос
18.07.2024, 18:310 Научный семинар имени Леонида Творогова прошел в Псковском музее 18.07.2024, 18:230 Губернатор рекомендовал псковичам посетить выставку «Освобождение. Путь к Победе» 18.07.2024, 18:200 Присоединиться к онлайн-флешмобу «Цвета российского флага» предлагают псковичам 18.07.2024, 18:200 Вознаграждение за сдачу зарегистрированного оружия удвоили в Псковской области
18.07.2024, 18:180 Спектакль псковичей о войне признан лучшим на конкурсе «Море. Вдохновение. Театр» в Анапе 18.07.2024, 18:150 Екатерине I посвятили занятие в учебно-консультационном пункте псковского СИЗО-1 18.07.2024, 18:110 Псковский облсовпроф помог педагогу получить досрочную пенсию 18.07.2024, 18:070 Мошенники не смогли получить от псковички полмиллиона рублей благодаря сотрудникам банка
18.07.2024, 17:580 Лучших сотрудников и курсантов определили в Псковском филиале Университета ФСИН 18.07.2024, 17:532 Михаил Ведерников: Вывоз бытового мусора перешёл на плановый режим 18.07.2024, 17:450 Квест в честь Дня города пройдет в Псковском кремле 18.07.2024, 17:420 Количество тяжких преступлений снизилось в Псковской области
18.07.2024, 17:361 Тысячу порций бесплатного мороженого раздадут псковичам на день рождения «ПИК60» 18.07.2024, 17:310 Почти на 30% вырос объем производства сельхозпродукции в Псковской области 18.07.2024, 17:190 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 июля 18.07.2024, 17:170 Конституционный суд признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой
18.07.2024, 17:070 Пушкинскую Россию представляют в музейных залах на московском Арбате 18.07.2024, 16:570 «Три мудреца»: Terra incognita — кадровый голод как якорь развития региона. ВИДЕО 18.07.2024, 16:490 Участок улицы Конной в Пскове закроют для транспорта до 18 августа 18.07.2024, 16:400 «Дневной дозор»: как псковские реготделения партий готовятся к наблюдению за выборами?
18.07.2024, 16:250 Кражу туи с площади Победы раскрыли в Пскове 18.07.2024, 16:222 Жизнь без льготной ипотеки 18.07.2024, 16:110 Псковская область вошла в число лидеров по росту аварийности на дорогах 18.07.2024, 15:590 Великолучанину ограничили свободу за поддельное водительское удостоверение
18.07.2024, 15:520 «ПсковАгроИнвест» выращивает пшеницу в деревне Соловьи на площади более двух тысяч га 18.07.2024, 15:412 В администрации Пскова разъяснили ситуацию с «разгоном» торговцев на Четырех углах 18.07.2024, 15:380 Скончалась художница Геля Писарева, чьи картины есть в Псковском музее 18.07.2024, 15:220 В «Михайловском» готовы угостить гостей поспевшей смородиной
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru