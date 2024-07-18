Политика

Завершилось выдвижение кандидатов на пост главы Гдовского района

Завершилось выдвижение кандидатов на пост главы Гдовского района. В настоящее время список формируются в избирательной комиссии. По предварительной информации, для участия в выборах выдвинуты восемь кандидатов.

Это Иван Мешков («Единая Россия»), Жанна Романчук (ЛДПР), Игорь Иванов («Справедливая Россия — За правду»), Игорь Романов («Новые люди»), Евгений Васильев («Яблоко»), Сергей Горячев («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Дмитрий Поршнев («Партия социальной защиты»), Павел Бикташев («Родина»).

Также заявлял о возможности выдвижения своей кандидатуры Вячеслав Евдокименко («Коммунисты России»). Однако он сообщил Псковской Ленте Новостей, что принял решение не выдвигаться и поддержать другого кандидата.

Как сообщалось ранее, в 2024 году областное отделение КПРФ приняло решение не выдвигать своего кандидата на выборах в Гдове.

Напомним, выборы главы Гдовского района пройдут 6-8 сентября 2024 года.

Срок выдвижения кандидатов завершен. Теперь партии предоставляют в территориальную избирательную комиссию документы для регистрации единого списка кандидатов или кандидата - с 14 июля до 18.00 29 июля.