Политика

Рейтингомер: ротация прокуроров, отставка в ТИЦ и госмедиахолдинг против губернатора

Всем привет! Вас приветствует Господин Рейтингомер - автор еженедельного рейтинга активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы - это активность, имевшая положительный эффект, а минусы - поражения и ошибки. Погнали!

- 5 Олег Траньков

Самая низкая оценка минус пять улетает на юг Псковской области в адрес Олега Транькова. Небезызвестный политический фрик проиграл в суде по вопросу регистрации уполномоченных представителей КПРФ на выборах в Усвятском районе. Суд отказал в ему удовлетворении иска к территориальному избирательной комиссии, которая ранее не зарегистрировала уполномоченных по финансовым вопросам… из-за их неявки в избирком. В очередной раз поражаемся уровню подготовки коммунистов к выборам - редкая кампания обходится у них без юридических ошибок и прочих косяков, что, впрочем, не мешает зюгановцам оправдывать неудачи происками оппонентов, вставляющими палки в колеса.

-4 Владимир Панченко

Минус четыре получает депутат Псковского областного Собрания, бизнесмен Владимир Панченко. Его, а также несколько других физических и юридических лиц арбитражный управляющий «Евро-Керамики» требует привлечь к субсидиарной ответственности на сумму ни много ни мало в 1,7 млрд рублей. Таким образом, фиксируем, что неприятности для команды Михаила Гавунаса продолжаются - напомним, что ранее аффилированная с предпринимателем компания проиграла суды за право на участок земли в районе бывшего рынка на Четырех углах - и там уже ведется подготовка к сносу здания.

-3 Лариса Семашко

Тем временем экс-замглавы администрации Великолукского района Лариса Семашко оставила очередной пост - руководителя Туристского информационного центра Псковской области. Эту должность она занимала около трех лет. Время от времени в ТИЦ рапортовали об успехах, но недавно пошли разговоры о скорой отставке начальницы - однако чиновники их, как водится, тут же принялись опровергать. Как это обычно и бывает, источники ПЛН оказались правы - госпожа Семашко покинула пост, в связи с чем и ставим ей сегодня -3.

-2 Ирина Федорова

«Опять двойка» в дневнике руководителя государственного медиахолдинга Псковской области Ирины Федоровой. Вопреки тому, что губернатор Михаил Ведерников публично заявил с трибуны областного Собрания: информация о бомбоубежищах в Псковской области носит закрытый характер, СМИ госмедиахолдинга, как и релоканты из Риги, опубликовали сведения о точном месторасположении такого объекта в Пскове. Не беремся судить, составляют ли приведенные сведения гостайну, но в любом случае произошедшее выглядит странно и даже фрондерски: губернатор говорит «Нельзя», госпропагандисты демонстративно плюют на запрет и говорят «Можно».

-1 Яна Иванова

Минус один получает заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Яна Иванова - за то, что ушла с круглого стола, проводившегося Общественным советом при областной избирательной комиссии. Яблочница не выдержала критики со стороны главы облизбиркома Игоря Сопова и, фактически обвинив его в предвзятости, покинула зал, забрав с собой и кандидата от партии на довыборах депутата Псковской городской Думы. Своим уходом она дала повод для обструкции всего псковского «Яблока» со стороны оппонентов. Надо уметь отстаивать позицию и дискутировать до конца, как это блестяще удавалось на протяжении многих лет бессменному лидеру псковских яблочников.

0 Иван Проценко

Нейтральную оценку ноль ставим советнику юстиции Ивану Проценко, ранее проходившему службу в должности прокурора Дновского района. Приказом генерального прокурора Российской Федерации господин Проценко переведен на аналогичную должность в Бежаницкий район. Срок его полномочий составит 5 лет.

+1 Андрей Вышкворкин

Плюс один заработал руководитель нового регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами - директор компании «Экогрупп» Андрей Вышкворкин. Во-первых, отмечаем первое большое и обстоятельное интервью, которое он вместе со своим заместителем Сергеем Пайстом дал в эфире радио ПЛН FM, тем самым проявил открытость в отношениях со СМИ. Во-вторых, фиксируем обнадеживающие заявления «главного по мусору»: команда нового регоператора укомплектована, она сможет вывозить ТКО без замечаний и нареканий и - главное: повторений «мусорного коллапса» в Псковской области быть не должно. Хочется верить, что так и будет.

+2 Игорь Иванов

Строчкой выше, на +2, расположился председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Положительную оценку ему ставим за активную работу облсовпрофа по подготовке к общественному наблюдению за муниципальными выборами. Напомним, голосование пройдет 6-8 сентября. На минувшей неделе профсоюзный лидер принял участие в заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами на территории Псковской области. В его планах активное взаимодействие профсоюзного объединения численностью 50 тысяч человек с Общественной палатой.

+3 Игорь Сопов

Плюс три ставим председателю Избирательной комиссии Псковской области Игорю Сопову за проведение круглого стола Общественного совета при облизбиркоме. В очередной раз вместе собрались представители региональных отделений всех ведущих партий. Особо отметим выступление главы избирательной комиссии, в котором он уже традиционно - очевидно, для привлечения внимания аудитории и придания сказанному наглядности - было визуализировано. В этот раз - с помощью папок «Ложь» и «Нарушения».

+4 Антон Минаков

Оценку плюс четыре получает региональный координатор ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. В своей работе он продолжает осваивать новые формы коммуникации - в соцсетях в прямом эфире отчитался о результатах депутатской деятельности, в том числе об установленной по его инициативе памятной дате 1 июля - День ветерана боевых действий. Судя по отчету, господин Минаков может претендовать на звание рекордсмена по числу встреч с гражданами - либерал-демократ заявил, что провел аж 103 личных приема.

+5 Ольга Тимофеева

Максимально высокий балл +5 заслужила вице-губернатор Псковской области - куратор сферы культуры Ольга Тимофеева. Так оцениваем работу по формированию яркой и насыщенной событиями фестивально-концертной афиши этого лета. Мероприятий проходит множество; в рамках сегодняшнего обзора отметим отдельно одно, из последних - фестиваль «Наше море», вновь проведенный на берегу Чудского озера в Гдовском районе. Его посетили порядка 15 тысяч зрителей. По словам очевидцев, действо было на уровне как минимум лучших российских аналогичных фестивалей - и это притом, что проводилось «Наше море» всего-то во второй раз.

Это был очередной обзор от Господина Рейтингомера. В следующий раз встретимся через неделю. Пока!

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы правительства Псковской области, областного Собрания депутатов, прокуратуры Псковской области и регионального отделения ЛДПР, livejournal.com.