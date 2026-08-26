 
Политика

«Политкухня»: Игорь Сопов об итогах этапа регистрации кандидатов на ЕДГ-2026

0

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам. Особенно важно это сделать перед сентябрьскими выборами депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области.

Сегодня за «разделочный стол» политического шефа Александра Савенко снова сядет председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он расскажет, как избирательные комиссии в нашем регионе готовятся к сентябрьским выборам депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области, каковы общие итоги этапа регистрации кандидатов, насколько высока конкурентность в округах, как областная избирательная комиссия привлекает к выборам молодежь, какие вызовы стоят перед избирательной системой и почему так важно обеспечить легитимность выборов.

Об этом и не только – в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Сопов Игорь Александрович

Сопов Игорь Александрович

Председатель Избирательной комиссии Псковской области

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026