«Политкухня»: Игорь Сопов об итогах этапа регистрации кандидатов на ЕДГ-2026

Псковская Лента Новостей и радио ПЛН FM продолжают проект «Политкухня». Его цель — придать политической жизни ярких красок и вернуть интерес к выборам. Особенно важно это сделать перед сентябрьскими выборами депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области.

Сегодня за «разделочный стол» политического шефа Александра Савенко снова сядет председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он расскажет, как избирательные комиссии в нашем регионе готовятся к сентябрьским выборам депутатов Госдумы и Законодательного Собрания Псковской области, каковы общие итоги этапа регистрации кандидатов, насколько высока конкурентность в округах, как областная избирательная комиссия привлекает к выборам молодежь, какие вызовы стоят перед избирательной системой и почему так важно обеспечить легитимность выборов.

Об этом и не только – в 13.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.