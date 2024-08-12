Виктор Антонов: Сегодня критиковать власть не надо, потому что руководство находится в сложном положении

Критиковать власть в сегодняшних реалиях не надо, потому что руководство находится в сложном положении. Об этом действующий региональный парламентарий, в прошлом депутат Верховного совета РСФСР и Государственной Думы России Виктор Антонов сообщил во время круглого стола «25 лет эпохи Владимира Путина», который проходил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 августа.
Он отметил, что в современной политической и экономической реальности полностью отсутствует преемственность, что негативно влияет на профессионализм людей.
«Если говорить о том, что происходит в нашей стране с властью, – мы только-только начинаем. Мы прошли очень тяжелый путь 90-х годов. Пришло другое время, и сегодня у власти такие вызовы, которых не было никогда. Сегодня и критиковать власть не надо, потому что руководство находится в сложном положении, на местах тоже непросто», – добавил Виктор Антонов.