Политика

Виктор Антонов: Сегодня критиковать власть не надо, потому что руководство находится в сложном положении

Критиковать власть в сегодняшних реалиях не надо, потому что руководство находится в сложном положении. Об этом действующий региональный парламентарий, в прошлом депутат Верховного совета РСФСР и Государственной Думы России Виктор Антонов сообщил во время круглого стола «25 лет эпохи Владимира Путина», который проходил в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 14 августа.

«Очень многое поменялось за 25 лет. Людям старшего возраста свойственно всегда критически относится к тому, что происходит сегодня. Так устроена природа – раньше было и небо голубее, и трава была зеленее. Поменялось очень многое. В какой-то степени стало меньше демократичности, о которой мы тогда мечтали и говорили. Мы тогда могли говорить все, что не хотелось бы кому-то слышать. Мы принимали реальные решения», – поделился Виктор Антонов.

Он отметил, что в современной политической и экономической реальности полностью отсутствует преемственность, что негативно влияет на профессионализм людей.

«Если говорить о том, что происходит в нашей стране с властью, – мы только-только начинаем. Мы прошли очень тяжелый путь 90-х годов. Пришло другое время, и сегодня у власти такие вызовы, которых не было никогда. Сегодня и критиковать власть не надо, потому что руководство находится в сложном положении, на местах тоже непросто», – добавил Виктор Антонов.