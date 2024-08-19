Политика

В Псковской области организуют 20 избирательных участков для голосования на выборах губернатора Петербурга

20 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга создадут на территории Псковской области 6,7 и 8 сентября. Об этом сообщили в Telegram-канале Избирательной комиссии Псковской области.

Петербуржцы, находящиеся в дни голосования 6, 7 и 8 сентября на территории Псковской области, смогут проголосовать за своего кандидата на специально образованных избирательных участках в 19 муниципальных образованиях региона.

С 28 августа по 2 сентября с 10.00 до 14.00 по указанным адресам будут работать пункты приема заявлений для граждан, желающих проголосовать по месту нахождения.

Напомним, что голосование пройдет с 6 по 8 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8.00 до 20.00.