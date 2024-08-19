Политика

Почет от города

В канун Дня города, который Великие Луки отпразднуют 24 августа, местная Дума приняла решение о присвоении статуса почетного гражданина главе южной столицы области Николаю Козловскому с формулировкой «за большой личный вклад в социально-экономическое развитие». О выдвижении главы ходатайствовали десятки местных и областных общественных организаций, оно было поддержано сотней горожан, включая других почетных граждан. После объявления о решении Великолукской городской Думы соцсети местных жителей забурлили. Как Великие Луки встретили своего нового почетного гражданина, узнала Псковская Лента Новостей.

В тесной связке с главой города работает глава местной администрации. Занимающий этот пост в Великих Луках Андрей Беляев прямо говорит о гордости от того, что довелось работать вместе с Николаем Козловским.

«Судьба Николая Николаевича неразрывно связана с Великими Луками, - объясняет Андрей Беляев свою позицию. - В самый непростой период он стал депутатом и смог со своей командой сделать практически невозможное: найти финансирование на реализацию крупных проектов, наладить связь с промышленниками и предпринимателями, наладить стабильную работу и прогресс в социальной, культурной и спортивной сферах, и заложить надежный фундамент для будущего развития».

Глава администрации города отмечает также разработанный с нуля и внедренный в Великих Луках уникальный институт общественных советников, помогающих органам местного самоуправления в решении значимых для горожан вопросов.

Звание «Почетный гражданин города Великие Луки» - наиболее адекватная оценка деятельности Николая Козловского на посту главы города. Такое мнение выразил Константин Максимов, секретарь городского отделения «Единой России» и главный редактор «Великолукской правды».

«Думаю, иного мнения быть не может, - считает он. - Ведь, если объективно сравнить Великие Луки 2007 и 2024 года по развитости инфраструктуры, наличию спортивных объектов, состоянию учреждений образования, культуры, состоянию жилищного фонда — то увидим колоссальную разницу».

Он привел «далеко неполный список» построенных, реконструированных или капитально отремонтированных в городе объектов за тот срок, что на посту главы находится Николай Козловский. Среди них «Стрелец», «Айсберг», инженерно-экономический лицей, театр, ДК ЛК, ДМШ Мусоргского, гимназия, школы №13, №1, №17, педагогический лицей, новые детские сады на улицах Заслонова, Дружбы, Первомайской, 3-й Ударной Армии, путепровод, новые улицы, парки, скверы и новостройки, куда переселились горожане из ветхого жилья.

Дмитрий Кравченко, руководитель спортивно-оздоровительного комплекса «Стрелец», открытого в 2014 году, отмечает непосредственное участие Николая Козловского в появлении новых объектов. А председатель городского комитета по физкультуре и спорту Евгений Цацко, поздравляя Николая Козловского, пожелал тому «дальнейших успехов в реализации перспективных проектов и планов».

Татьяна Рассолова, учитель русского языка и литературы из первой школы, два года назад общавшаяся с президентом России Владимиром Путиным в финале конкурса «Учитель года», называет одной из памятных наград в своем портфолио благодарственное письмо от главы города.

«Город наш расцветает. Это бесспорно. Я много путешествую по стране, есть, с чем сравнить, - заявляет педагог. - Лично я благодарю Николая Николаевича за предложение вести просветительскую программу «Как это по-русски?» на «Луки FM». Благодаря Николаю Николаевичу наш город вошел в программу переселения граждан из ветхого жилья. Построены новые садики, проведена реконструкция театра. Самые лучшие фотосессии — в нашем театре. И сегодня Николай Николаевич продолжает делать многое для социально-экономического развития города. Вместе мы сделаем наш город красивым и значимым!».

Работники образования отмечают уделяемое их сфере большое внимание и благодарят за многолетнюю поддержку. Об этом говорят в Педагогическом лицее, в первой, шестой и девятой школах, юнармейцы, в первом, третьем, пятом, девятом, девятнадцатом детских садах и в «Семицветике», в городском управлении образования. Начальник отдела дошкольного образования Елена Орлова выразила уверенность, что «богатый опыт, знания, энергия Николая Николаевича и впредь будут способствовать социально-экономическому развитию нашего родного города».

«За время его деятельности построены спортивные объекты, школы, детские сады, реализовано множество проектов на благо города», - объясняет такое единодушие директор школы №13 Елена Чернозубова.

Директор семнадцатой школы Ирина Соловьева называет Николая Козловского «патриотом своего города, радеющим за дело, которым он занимается».

Также звание почетного гражданина города было присвоено епископу Великолукскому и Невельскому Серию (Владимиру Булатникову).

Коллеги Николая Козловского по депутатскому корпусу рассказали о мотивах принятия решения. Сергей Агарев считает, что «награда — достойное признание добросовестного труда». Николай Андросович, как человек военный, отметил, что в биографии Николая Козловского «судьба и Родина едины». Дмитрий Белюков заявил, что депутаты, вынося решение о присвоении статуса, опирались на мнение своих избирателей, то есть большинства жителей города. Сергей Макаров назвал звание заслуженным и пожелал Николаю Козловскому новых достижений на благо Великих Лук, Дмитрий Кислицин — продуктивной работы. Свои искренние поздравления главе города также направили депутаты Юлия Ярышкина и Сергей Поварещенков.

Не менее важна реакция молодежи Великих Лук - тех, кому уже завтра предстоит принимать важные для города решения. С поздравлениями выступили Центр добровольчества и отдел по молодежной политике.

Главную оценку главе города ставят жители Великих Лук. Тех, кого принято называть «рядовыми горожанами» и для которых работают местные власти. Соцсети великолучан также наполнились поздравлениями. В постах благодарность за поддержку начинаний и работу на развитие города.

А значит, депутаты приняли сегодня верное решение.

Валентина Семенова