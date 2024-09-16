Политика

Полномочия депутата Псковской гордумы Ивана Мешкова прекратили досрочно

Полномочия депутата по округу №3 Ивана Мешкова досрочно прекратили на 26-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва 20 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За заслуги перед Псковской городской Думой Ивану Мешкову вручили благодарственное письмо

«Огромное спасибо за совместную работу и помощь», - сказал глава Гдовского района.

Напомним, на досрочных выборах главы Гдовского района депутат, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Мешков набрал 61,52% голосов, тем самым одержал победу на выборах и стал главой района.