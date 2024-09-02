Политика

Иван Мешков: Залог победы на выборах — работа с избирателями

Залогом успеха на выборах главы Гдовского района должна стать работа с людьми. Об этом заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей депутат Псковской городской Думы, кандидат от партии «Единая Россия» на досрочных выборах главы Гдовского района Иван Мешков.

По его словам, кампания была тяжелой, насыщенной и быстрой.

«Работы очень много было проведено. И с гражданами встречались, и проблематику собирали. Она была объективно непростая», - отметил кандидат от партии «Единая Россия».

По мнению Ивана Мешкова, явка на выборы была хорошей, но не высокой.

Свой успех он объясняет работой и контактом с людьми.

«Любая победа - это работа с жителями территории. Мы провели очень много встреч, они были прекрасны. Я людей слышал, и они меня слышали. Я считаю, что это отчасти и сыграло на нашу победу», - заявил Иван Мешков

В Псковской области завершилось голосование на выборах главы Гдовского района. Иван Мешков, по предварительным данным, лидирует по результатам голосования, набирая 56,62% голосов.

Напомним, выборы главы Гдовского района в 2022 году выиграл кандидат от партии «Единая Россия» Алексей Васильев с результатом 74,09%. Его ближайший соперник Дмитрий Ашихмин (ЛДПР) тогда набрал 8,07%.

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Алексей Васильев ушел с поста в марте 2024 года.

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Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.