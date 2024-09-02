Иван Мешков: Залог победы на выборах — работа с избирателями

Залогом успеха на выборах главы Гдовского района должна стать работа с людьми. Об этом заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей депутат Псковской городской Думы, кандидат от партии «Единая Россия» на досрочных выборах главы Гдовского района Иван Мешков.
По его словам, кампания была тяжелой, насыщенной и быстрой.
«Работы очень много было проведено. И с гражданами встречались, и проблематику собирали. Она была объективно непростая», - отметил кандидат от партии «Единая Россия».
По мнению Ивана Мешкова, явка на выборы была хорошей, но не высокой.
Свой успех он объясняет работой и контактом с людьми.
«Любая победа - это работа с жителями территории. Мы провели очень много встреч, они были прекрасны. Я людей слышал, и они меня слышали. Я считаю, что это отчасти и сыграло на нашу победу», - заявил Иван Мешков
В Псковской области завершилось голосование на выборах главы Гдовского района. Иван Мешков, по предварительным данным, лидирует по результатам голосования, набирая 56,62% голосов.
Напомним, выборы главы Гдовского района в 2022 году выиграл кандидат от партии «Единая Россия» Алексей Васильев с результатом 74,09%. Его ближайший соперник Дмитрий Ашихмин (ЛДПР) тогда набрал 8,07%.
Алексей Васильев ушел с поста в марте 2024 года.
Временно исполняет полномочия главы Гдовского района заместитель главы района по экономическим вопросам Александр Авраменко.