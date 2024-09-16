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Политика

«Яблоко» оспаривает результаты выборов главы Гдовского района в суде 

23.09.2024 14:14|ПсковКомментариев: 0

Кандидат от «Яблока» Евгений Васильев подал в суд иск о нарушении избирательного законодательства на выборах главы Гдовского района. Об этом сообщается на сайте Гдовского районного суда. 

Первое заседание назначено на 7 октября. Ответчиками в иске указаны участковые избирательные комиссии Гдовского района. 

Напомним, псковское «Яблоко» не признало официальные результаты выборов главы Гдовского района, прошедших 6-8 сентября 2024 года. Результаты кампании в региональном отделении партии назвали нелегитимными.

На досрочных выборах главы Гдовского района депутат, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Мешков набрал 61,52% голосов, тем самым одержал победу на выборах и стал главой муниципалитета.

Пресс-портрет
Мешков Иван Александрович Депутат Псковской городской Думы по округу №3, гендиректор ООО «СЗПК»
Теги: #Гдовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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