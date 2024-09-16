«Яблоко» оспаривает результаты выборов главы Гдовского района в суде 

Кандидат от «Яблока» Евгений Васильев подал в суд иск о нарушении избирательного законодательства на выборах главы Гдовского района. Об этом сообщается на сайте Гдовского районного суда.
Первое заседание назначено на 7 октября. Ответчиками в иске указаны участковые избирательные комиссии Гдовского района.
Напомним, псковское «Яблоко» не признало официальные результаты выборов главы Гдовского района, прошедших 6-8 сентября 2024 года. Результаты кампании в региональном отделении партии назвали нелегитимными.
На досрочных выборах главы Гдовского района депутат, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Мешков набрал 61,52% голосов, тем самым одержал победу на выборах и стал главой муниципалитета.