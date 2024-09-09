В псковском «Яблоке» Евгения Васильева назвали фактическим победителем выборов главы Гдовского района

В Псковском региональном отделении партии «Яблоко» не признают официальные результаты выборов главы Гдовского района. Об этом областной совет псковского «Яблока» заявил сегодня, 9 сентября.
Избирательная кампания сопровождалась прямыми нарушениями федерального и областного законодательства, а также давлением на участников выборов и жителей Гдовского района, заявляют в региональном совете партии.
Партия, кандидаты и члены избирательной комиссии области подали заявления в Следственный комитет, полицию, прокуратуру и ЦИК РФ.
Напомним, ранее в псковском «Яблоке» не согласились с позицией председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова о нарушениях в Гдове.