Политика

В псковском «Яблоке» Евгения Васильева назвали фактическим победителем выборов главы Гдовского района

В Псковском региональном отделении партии «Яблоко» не признают официальные результаты выборов главы Гдовского района. Об этом областной совет псковского «Яблока» заявил сегодня, 9 сентября.

Избирательная кампания сопровождалась прямыми нарушениями федерального и областного законодательства, а также давлением на участников выборов и жителей Гдовского района, заявляют в региональном совете партии.

«Псковское региональное отделение партии "Яблоко" считает выборы главы Гдовского района, прошедшие 6-8 сентября 2024 года, нечестными, а их результаты – нелегитимными. <...> отделение партии «Яблоко» считает фактическим победителем выборов главы Гдовского района Евгения Васильева», - говорится в заявлении.

Партия, кандидаты и члены избирательной комиссии области подали заявления в Следственный комитет, полицию, прокуратуру и ЦИК РФ.

Напомним, ранее в псковском «Яблоке» не согласились с позицией председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова о нарушениях в Гдове.