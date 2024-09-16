Политика

Игорь Сопов: «Яблоко» подало иск о нарушении избирательного законодательства ради оправдания своего поражения

Кандидат от «Яблока» Евгений Васильев подал иск о нарушении избирательного законодательства на выборах главы Гдовского района ради оправдания своего поражения. Об этом председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Как мы знаем, "Яблоко" не признало итоги голосования в Гдовском районе. В принципе ничего удивительного в этом нет. Любые избирательные кампании, которые проходили в Псковской области, где "Яблоко" не одерживало победу, они признавали нелегитимными», — сказал Игорь Сопов.

Он отметил, что «Яблоко» признало нелегитимными поправки в Конституцию Российской Федерации, выборы губернатора Псковской области и выборы президента Российской Федерации.

«Позиция партии "Яблоко" нам понятна: если ты проиграл, то не признавай итоги голосования. Для наших читателей и уважаемых избирателей мы хотим пояснить следующее: у нас прошло 13 избирательных кампаний в 11 районах Псковской области, принимали участие 11 территориальных избирательных комиссий и работали 111 участковых избирательных комиссий. Ни на одном из 111 избирательных участков не было ни одной жалобы ни от одного наблюдателя. Наблюдатели от партии "Яблоко" в том числе присутствовали на всех избирательных участках в Гдовском районе, где они были допущены. Ни один наблюдатель от "Яблока" ни одной жалобы - ни устной, ни письменной - в избирательную комиссию района, которая является организующей выборы, не подавал», – подчеркнул Игорь Сопов.

После завершения голосования псковское «Яблоко» подало в суд иск о нарушении избирательного законодательства на выборах главы Гдовского района.

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«Я ознакомился с иском, который был представлен в суд, я не увидел ни одного конкретного факта о нарушении с указанием места и вида правонарушения на каком-либо избирателем участке. Только общие предположения о том, что, возможно, были нарушения на выборах. Суд состоится 7 октября. Естественно, мы примем участие в судебном заседании. Я думаю, что решение будет принято в пользу избирательной комиссии района. Ни один из наблюдателей от партии "Яблоко", ни один их наблюдателей от Общественной палаты или от других политических партий и кандидатов не зафиксировали ни одного нарушения. В данном случае мы считаем, что этот иск ради того, чтобы оправдаться перед своими избирателями, оправдаться перед людьми, которые финансировали эту выборную кампанию. Сказать, почему они проиграли. Мы считаем, что никаких нарушений на избирательных участках в Гдовском районе не было», – уточнил Игорь Сопов.

Напомним, на досрочных выборах главы Гдовского района депутат, кандидат от партии «Единая Россия» Иван Мешков набрал 61,52% голосов, тем самым одержал победу и стал главой муниципалитета.