Женщины используют ДЭГ чаще, чем мужчины — ЦИК

«По итогам этих кампаний мы проанализировали, кто еще предпочитает ДЭГ, и выяснилась удивительная вещь: полный разгром мужчин - 66% женщин (выбирают ДЭГ - прим. ред.). Представляете? Это удивительно, да. 34% - это мужчины. Самые активные по возрасту - 44%, почти половина - от 36 до 50 лет, а группы от 18 до 35 лет и 50 плюс почти одинаковые - 27-29%», - сказала Памфилова.

Она отметила, что ЦИК РФ будет создавать все условия для развития ДЭГ, пишет ТАСС.

«На сей момент уже 37 регионов опробовали это, и некоторые уже не в первый раз. Люди ощутили, им понравилось, что у них появилось право выбора. Сегодня они с удовольствием идут на избирательный участок, а завтра у них нет такой возможности и они могут проголосовать дистанционно. Это право выбора в зависимости от ситуации. То есть это такой процесс добровольный, и мы будем создавать все условия», - добавила она.