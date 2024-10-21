Иван Белугин: Нельзя забывать, что благополучие жителей — наша первоочередная задача

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин посетил Москву, где на площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления прошла стратегическая сессия «Муниципального диалога», на которой обсуждался законопроект о местном самоуправлении. Об этом Иван Белугин сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, ранее депутаты Псковского областного Собрания поддержали концепцию законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления. Реформа местного самоуправления подразумевает укрепление статуса главы местной администрации и одновременное усиление ответственности глав муниципальных образований и руководителей местных администраций перед высшим должностным лицом региона.
Старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.
По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.
Круглый стол «Муниципальная реформа в действии» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) проходит по инициативе Псковского областного Собрания депутатов.