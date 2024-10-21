Политика

Иван Белугин: Нельзя забывать, что благополучие жителей — наша первоочередная задача

Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин посетил Москву, где на площадке Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления прошла стратегическая сессия «Муниципального диалога», на которой обсуждался законопроект о местном самоуправлении. Об этом Иван Белугин сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы с коллегами, с главами со всех регионов страны, обсуждали тему муниципальной реформы, обсуждали поправки. Мы видим риски, с которыми сталкиваемся, работаем над законом. При этом нельзя забывать, что благополучие жителей для нас — в первую очередь. Потом уже различные политические разборки. В реформе есть определенные моменты, с которыми нужно работать, но они касаются внутренней административной системы и не должны затрагивать жизнь людей», – сказал Иван Белугин.

Напомним, ранее депутаты Псковского областного Собрания поддержали концепцию законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления. Реформа местного самоуправления подразумевает укрепление статуса главы местной администрации и одновременное усиление ответственности глав муниципальных образований и руководителей местных администраций перед высшим должностным лицом региона.

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Старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.

Круглый стол «Муниципальная реформа в действии» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) проходит по инициативе Псковского областного Собрания депутатов.