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Политика

Концепция законопроекта об одноуровневой системе МСУ вызвала дискуссию в областном Собрании

24.02.2022 13:54|ПсковКомментариев: 0

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали концепцию законопроекта об общих принципах организации местного самоуправления. Решение принято на сессии регионального парламента 24 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат от партии «Яблоко» Артур Гайдук заявил, что этот законопроект противоречит Конституции, и добавил, что волостные муниципалитеты «больны серьезно», их пытаются «ликвидировать».

Напомним, внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Законопроект, помимо прочего, предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления, что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.

Спикер регионального парламента Александр Котов заметил, что Артур Гайдук заявил о том, что законопроект противоречит Конституции РФ. «Фракция "Яблоко" обращалась в Конституционный суд?» - спросил он.

«По нашему мнению, законопроект не соответствует», - ответил Артур Гайдук.

«Вы высказывайтесь корректно», - посоветовал ему Александр Котов.

Вице-спикер Армен Мнацаканян спросил у Артура Гайдука, изучал ли он опыт создания муниципальных округов в Новгородской и Московской областях. «Ничего там не произошло, как работали, так и работают. Изучите опыт наших соседей», — рекомендовал Армен Мнацаканян.

Вице-спикер Виктор Остренко указал на то, что на сегодняшний день самые большие сложности заключаются в том, что деятельность волостных администраций в большей степени сводится к подготовке нормативных актов, а не к хозяйственной работе. Кроме того, есть проблемы из-за «задвоения функций». «Все, чего вы опасаетесь, не состоятельно», - обратился он к Артуру Гайдуку.

В свою очередь депутат от партии «Новые люди» Андрей Маковский отметил, что старое законодательство себя морально изжило. «Такой законопроект имеет право на жизнь и, на мой взгляд, необходим. Плюс, что там четкое распределение полномочий между региональной властью и местным самоуправлением», - сказал он. При этом, по его мнению, в законопроекте нужно закрепить приоритет прямых выборов мэров.

«Мы не можем поддержать данный законопроект, он несет оценочные суждения и эмоциональные высказывания. Хотелось бы рассматривать законопроекты без эмоциональных окрасок», - добавил Андрей Маковский.

В продолжение обсуждения депутат от КПРФ Дмитрий Михайлов заявил, что внесенный законопроект уменьшает влияние населения на принятие решений органами власти. «Только народ является источником власти», - напомнил он.

Председатель законодательного комитета Алексей Севастьянов обратил внимание коллег-оппозиционеров, что концепция законопроекта похожа на ту, которая работала до 2003 года, и предложил воспользоваться советом Армена Мнацаканяна - изучить опыт других регионов.

«Никто не собирается махать шашкой и топором. Законопроект вступит силу 1 января 2023 года, переходный период — до 2028 года», - подчеркнул он и добавил, что от депутатов ждут предложений к этому законопроекту.

Спикер регионального парламента Александр Котов подчеркнул, что одноуровневая система местного самоуправления работает достаточно успешно в других регионах.

«Те, кто долгое время работал в органах местного самоуправления, а среди депутатов есть те, кто имеет большой муниципальный стаж, понимают, о чем идет речь в законопроекте. У них нет паники, они понимают, как можно организовать работу в рамках норм, представленных в законопроекте», - сказал он.

«Разговоры о том, что власть отдаляется от населения, не имеют под собой оснований, - продолжил Александр Котов. - Никогда не было такого, чтобы за органами власти собиралось население и ехало вереницей за ними. Изменилась система коммуникации, Пользуясь средствами коммуникациями, можно обратиться в любой уровень власти. Не надо зачастую ехать к органам власти. Если правильно организована работа, органы власти сами должны ездить к населению. Не надо опасаться, ничего страшного не происходит».

Александр Котов указал, что позиция «Яблока» часто заключается в том, чтобы пресекать инициативы и не допускать дискуссий. Он напомнил, что 20 мая есть время, чтобы подготовить поправки, и предложил вносить их.

По итогам обсуждения депутаты поддержали концепцию законопроекта.

Напомним, 16 февраля по инициативе Псковского областного Собрания в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) состоялся круглый стол, посвященный обсуждению положений указанного законопроекта. Посмотреть видеотрансляцию и ознакомиться с текстовой версией можно по ссылкам.

Теги: #псковское областное собрание #местное самоуправление
Источник: Псковская Лента Новостей
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