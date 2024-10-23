Политика

Юбилейный съезд объединения профсоюзов России СОЦПРОФ прошёл в Санкт-Петербурге.

Юбилейный съезд объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, приуроченный к 35-летнему юбилею организации, состоялся в Санкт-Петербурге. Эта дата стала поводом для встречи представителей более чем половины субъектов Российской Федерации. Об этом в своём Telegram-канале сообщил Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Сергей Вострецов обратился с приветственной речью к участникам съезда. В своем выступлении он отметил достижения профсоюзного движения и необходимость дальнейшего развития в современных условиях. Вострецов акцентировал внимание на том, что именно профсоюзы играют ключевую роль в защите прав трудящихся и в формировании социально ориентированной политики.

На съезде была представлена многочисленная делегация из новых регионов, которые поделились своими взглядами и предложениями. Участники активно обсуждали насущные вопросы, касающиеся социально-экономической ситуации в стране и состояния рынка труда.

В ходе работы съезда были рассмотрены многочисленные вопросы. Среди них: поддержка курса Президента РФ, анализ экономической ситуации в стране, обсуждение ситуации на рынке труда, подготовка профессиональных кадров и возрождение традиций российского образования, понижение возраста выхода на пенсию до 60 лет для многодетных отцов, имеющих трое и более детей.

«Эти и многие другие важные темы стали основой для конструктивного диалога между участниками съезда. Резолюция, принятая по итогам мероприятия, отражает общую позицию профсоюзов и их стремление к улучшению условий труда и жизни граждан в России. Юбилейный съезд стал не только праздником, но и важной вехой в развитии профсоюзного движения, которое продолжает оставаться актуальным и необходимым в сегодняшних реалиях», - сообщил в своём Telegram-канале Сергей Вострецов.