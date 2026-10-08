Стало известно, с чем чаще всего связано нечеткое зрение
Нечеткое зрение чаще всего связано с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом, при этих состояниях человек начинает щуриться и хуже различает детали, снижение зрения может быть вызвано возрастными изменениями, а также хроническими заболеваниями, сообщила доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Татьяна Шилова.
Всемирный день зрения ежегодно отмечается 8 октября.
«Чаще всего нечеткое зрение связано с близорукостью, дальнозоркостью или астигматизмом. При этих состояниях глаз не может правильно сфокусировать изображение. Человек начинает щуриться, хуже различает детали, быстрее устает при чтении. Здесь важно проверить зрение и подобрать подходящие очки или контактные линзы», - сказала Татьяна Шилова.
У детей и подростков большую роль играют наследственность, длительная работа на близком расстоянии к гаджетам и учебникам без перерывов, а также недостаток времени на улице.
«После 40 лет постепенно становится труднее читать мелкий текст вблизи. Это естественные возрастные изменения: хрусталик теряет эластичность, и глазу сложнее переключать фокус на близкие предметы. В более старшем возрасте частой причиной снижения зрения становится катаракта, то есть помутнение хрусталика», - подчеркнула врач.
По ее словам, также на зрение влияют заболевания сетчатки и глаукома, при которой повреждается зрительный нерв. Сахарный диабет и повышенное артериальное давление могут нарушать состояние сосудов глаза.
Отдельная частая проблема связана с сухостью глаз, пишет РИА Новости.
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