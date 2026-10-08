Псковский транспортный прокурор Сергей Моисеев о борьбе с коррупцией: Главное – не молчать

Противодействие коррупции - одно из ключевых направлений работы Псковской транспортной прокуратуры. Коррупционные проявления в транспортной сфере могут затрагивать не только экономические интересы, но и безопасность людей, надежность перевозок и соблюдение установленных правил.

Псковская Лента Новостей поговорила с транспортным прокурором Сергеем Моисеевым о том, как выявляются коррупционные нарушения, какие виды таких преступлений наиболее характерны для транспортной отрасли Псковской области, где они фиксируются чаще всего, и как часто жители Псковской области информируют ведомство о взятках и подкупах.

– Как транспортная прокуратура выявляет коррупционные нарушения? Что чаще становится отправной точкой для проверки: собственная работа, поступившая информация или обращения граждан?

– Мы используем все доступные источники. Псковская транспортная прокуратура выявляет такие нарушения как в ходе собственных проверок, так и по информации правоохранительных органов, граждан, организаций, средств массовой информации и социальных сетей.

Зачастую именно анализ состояния законности позволяет увидеть проблему, которая не отражена в отдельных обращениях. Поэтому важно не только реагировать на поступившие сигналы, но и самостоятельно выявлять нарушения. Главное – своевременно проверить информацию и дать ей правовую оценку.

При этом значительную роль играет профилактика. Необходимо не только пресекать уже совершенные нарушения, но и не допускать возникновения условий для коррупции.

– Насколько активно жители Псковской области сообщают о возможных коррупционных нарушениях в транспортной сфере? Сколько таких обращений поступило в 2025 году и за истекший период 2026 года?

– В 2025 году поступило одно обращение о возможном коррупционном нарушении, за истекший период 2026 года – два. По всем обращениям проведены проверки.

При этом прокуратура не ждет, когда о нарушении сообщат граждане. Сведения поступают и из других источников, проводится анализ документов, деятельности организаций и контролирующих органов. Это непрерывная работа.

Важно, чтобы человек, столкнувшийся с возможным коррупционным проявлением, не проходил мимо. Даже один конкретный сигнал может стать основанием для проверки и пресечения нарушения.

– Какие коррупционные нарушения наиболее характерны для транспортной отрасли Псковской области? Есть ли проблемы, которые повторяются из года в год?

– Одно из наиболее уязвимых направлений – таможенная сфера.

За прошедший период мы направили в суд 13 уголовных дел о покушении на дачу взятки, а также о даче взятки сотрудникам Псковской таможни.

Здесь важно отметить и роль самих таможенников. Сотрудники таможни сообщают о случаях склонения их к совершению коррупционных преступлений. Благодаря этому такие факты удается своевременно пресекать.

– Какие случаи, выявленные транспортной прокуратурой в последнее время, наиболее наглядно показывают, как коррупция может влиять на безопасность и работу транспорта?

– Коррупция на транспорте может быть связана с попыткой за деньги обойти установленные требования или избежать ответственности.

Например, в текущем году прокуратура направила в суд уголовное дело о даче взятки машинистом тепловоза нарядчику локомотивных бригад. За вознаграждение машинист рассчитывал получить возможность выйти в суточный наряд вне установленного графика.

Другой пример связан с пассажирскими перевозками. Суд вынес обвинительный приговор проводнику пассажирского состава, который передал экзаменатору деньги за непрохождение проверки знаний стандарта проводника.

– Где прокуратура видит необходимость в усилении профилактической работы?

– Повышенные коррупционные риски возникают там, где должностному лицу предоставлены полномочия принимать решения, контролировать соблюдение обязательных требований или результаты выполненных работ.

В транспортной сфере это, в частности, контрольные и разрешительные процедуры, а также отношения при выполнении подрядных работ. В таких ситуациях могут возникать попытки получить вознаграждение за сокрытие нарушений или создание преимуществ для конкретной организации.

Поэтому важно своевременно выявлять конфликт интересов, контролировать соблюдение антикоррупционных требований и не допускать ситуаций, когда личная заинтересованность влияет на принимаемые решения.

– Коррупция в транспортной сфере – это всегда получение взятки? Какие нарушения граждане могут ошибочно не воспринимать как коррупционные?

– Нет. Коррупция не сводится только к взятке.

Например, организации обязаны принимать меры по предупреждению коррупции. В их числе – разработка и внедрение стандартов и процедур, направленных на добросовестную работу, принятие Кодекса этики и служебного поведения работников, предотвращение и урегулирование конфликта интересов.

Мы также выявляем нарушения, связанные с трудоустройством бывших государственных служащих, когда работодатели не сообщают в установленный законом срок о заключении с ними трудового или гражданско-правового договора. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 19.29 КоАП РФ.

Поэтому коррупционное нарушение не всегда выглядит как передача денег. Это может быть и конфликт интересов, и несоблюдение установленных законом ограничений, и неисполнение предусмотренных антикоррупционных обязанностей.

– Предположим, человек стал свидетелем возможного коррупционного нарушения на транспорте. Что ему делать? Куда обращаться и какие сведения желательно сообщить?

– Если у человека есть сведения о возможном нарушении закона, он может обратиться в транспортную прокуратуру.

Сделать это можно лично в приемной Псковской транспортной прокуратуры по адресу: Псков, улица Яна Фабрициуса, дом 23, через интернет-приемную Северо-Западной транспортной прокуратуры, а также можно направить обращение почтовым отправлением или в электронной форме.

Прежде всего важно сообщить, что именно произошло, когда и где, кто участвовал в ситуации, где работают эти лица, а также указать свидетелей, если они известны.

К обращению можно приложить документы и их копии, фотографии, видеозаписи, скриншоты переписки и другие материалы, подтверждающие изложенные сведения.

При этом не нужно ждать, пока будет собран полный пакет доказательств. Достаточно сообщить известные обстоятельства. Необходимые документы и сведения прокуратура сможет запросить в рамках проверки.

– Что происходит после такого обращения? Какие меры может принять транспортная прокуратура, если изложенные сведения подтверждаются?

– Поступившее обращение регистрируется и рассматривается. По изложенным в нем сведениям проводится проверка, после чего принимается решение о мерах реагирования.

Если выявлены признаки преступления, материалы направляются в соответствующий правоохранительный орган для решения вопроса в установленном законом порядке.

Если нарушение не содержит признаков преступления, прокурор может принять иные меры реагирования, в том числе поставить вопрос о привлечении виновных лиц к административной или дисциплинарной ответственности и потребовать устранить выявленные нарушения.

– Стали ли граждане в последнее время чаще сообщать о возможных коррупционных нарушениях?

– С одной стороны, есть рост, люди активнее используют инструменты защиты. С другой – многие по-прежнему не решаются обращаться по причине страха и непонимания.

Задача прокуратуры как раз в том, чтобы этот канал работал еще лучше: разъяснять права граждан, обеспечивать реальную защиту тех, кто решается сообщить, и показывать, что обращение – это рабочий механизм. Главное – не молчать.

– Что важно знать человеку, который хочет не просто пожаловаться, а помочь разобраться в ситуации?

– Прежде всего, не стоит откладывать обращение. Чем больше времени проходит с момента возможного правонарушения, тем сложнее проверить отдельные обстоятельства и получить необходимые сведения.

Важно указать, что произошло, когда и где, кто участвовал, каким способом действовали лица, о которых идет речь, а также какие документы или иные материалы могут это подтвердить.

Анонимные сообщения тоже могут стать поводом для проверки, но они останутся без ответа. Важно знать, что при обращении в прокуратуру сохраняется конфиденциальность. Сведения, содержащиеся в обращении, не разглашаются без согласия заявителя.



Беседовала Мария Колон

Фотографии предоставили в Псковской транспортной прокуратуре