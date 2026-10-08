Больше, чем школьный чат: что умеет Сферум в MAX 

Школьная жизнь давно вышла за пределы класса. Родители получают сообщения от учителей, ученики общаются с педагогами в чатах, а часть занятий при необходимости проходит онлайн. Какое-то время для разных видов взаимодействия приходилось использовать разные платформы, но сейчас все они сосредоточены в одной системе - образовательной платформе Сферум, работающей внутри мессенджера MAX.

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Сферум в MAX - это образовательное пространство внутри мессенджера, где объединены учебная коммуникация и базовые цифровые инструменты для школы. Его главная особенность в том, что он встроен в привычный мессенджер, но работает именно как среда для общения по учебе: с привязкой к образовательной организации, ролям пользователей и школьным чатам.

«Сферум объединяет в одном цифровом пространстве чаты педагогов, учеников и родителей, звонки, обмен файлами и образовательные сервисы. Платформа предназначена для того, чтобы упростить ежедневное взаимодействие между школой, учениками и родителями. Его задача - не заменить школу или электронный дневник целиком, а сделать повседневную коммуникацию участников учебного процесса более организованной: чтобы сообщения по школьным вопросам не терялись среди личной переписки, а нужные контакты и инструменты были доступны в одном приложении», - пояснили в министерстве образования Псковской области.

MAX - это среда для общения, а Сферум внутри нее добавляет учебный контекст: образовательную организацию, роли пользователей, классные и рабочие чаты, а также специальные сервисы.

Урок - не только в классе

Сферум предоставляет целый ряд возможностей для всех участников учебного процесса. Учителя могут использовать платформу для общения с учениками, их родителями и коллегами. Для этого там доступны отдельные чаты, в которых можно обсуждать текущие вопросы и обмениваться материалами. У каждого педагога-предметника есть возможность создать свой чат по предмету, куда автоматически будут подключены все ученики класса.

Помимо этого, учителя могут использовать Сферум для отдельных учебных задач. Платформа позволяет проводить видеозвонки, с помощью которых можно организовывать дистанционные занятия, консультации, встречи или родительские собрания. Там доступна интерактивная доска, которая дает возможность размещать текст, изображения, таблицы, схемы и другие материалы, а участники могут работать с ними совместно. «Сбор файлов» позволяет собирать в одном месте работы учеников, документы от родителей или материалы к проекту. «Напоминатель» помогает спланировать рабочий процесс и рассылает напоминания - чтобы точно не забыть поздравить ученика с днем рождения или загрузить презентацию на флешку. Кроме того, в Сферуме работает сервис от издательства «Просвещение» «Про уроки», созданный для того, чтобы выдавать и проверять домашние задания, создавать викторины и тесты.

Таким образом, платформу можно использовать не только для простой переписки, но и для полноценной учебы. У педагога есть возможность проводить видеозанятия или консультации в рамках дистанционного обучения во время карантина, показывать материалы на интерактивной доске и собирать работы учеников через сервис «Сбор файлов». А отличившихся учеников можно поощрить в цифровом формате с помощью сервиса «Награды». То есть обучение будет вестись как в настоящем классе.

Школа всегда на связи

Для родителей в Сферуме также предусмотрен специальный функционал. Они могут быть участниками классных чатов с педагогами и другими родителями, получать сообщения и организационную информацию, а также обращаться к учителям по текущим вопросам. Благодаря сервису «Справка в школу» родитель имеет возможность сообщить о том, что ребенок пропустит занятие, школа же обработает эту информацию и донесет до учителей. Кроме того, с помощью сервиса «Напоминатель» родитель может получить от классного руководителя напоминание, например, о родительском собрании или о справках для отсутствующих.

Что же касается учеников, то их основным функционалом в Сферуме стали учебные чаты, позволяющие поддерживать связь с одноклассниками и педагогами, получать организационные сообщения и обмениваться учебными материалами. «В зависимости от доступных сервисов ученик также может пользоваться инструментами для самостоятельной работы, подготовки к экзаменам и совместного разбора темы на интерактивной доске», - пояснили в министерстве образования.

Специально для учеников Сферум разработал целый ряд различных сервисов, которые призваны сделать учебу проще и интереснее. «Помощник ученика» выручает при подготовке к экзаменам. По сути он представляет собой тренажер ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, в котором собраны задания прошлых лет. Частично его функции пересекаются с тренажером «Поступай» - он помогает увереннее подготовиться к экзаменам и показывает, на какие баллы ученик выходит и в какие вузы может поступить. Благодаря сервису «Награды» школьник может наградить лучшего друга, соседа по парте или ученика из другого класса - тот получит приятное напоминание о достижениях, которое увидят все. В сервисе «Переменка» собраны игры на память, внимание и логику - он позволяет провести отдых с пользой. Кроме того, чат-бот «Помощник РУВИКИ» дает доступ к данным интернет-энциклопедии РУВИКИ, а чат-бот «Пушкинская карта» рассказывает об интересных событиях нашего региона, которые можно посетить, воспользовавшись картой.

Общение под защитой

У Сферума и MAX предусмотрен ряд настроек безопасности. Данные пользователей хранятся на территории России. Для детей по умолчанию включен безопасный режим, на платформе есть семейная защита. Каждый может управлять приватностью своего профиля. У пользователя есть возможность настроить, кто может писать, звонить, находить его по номеру или приглашать в чаты. Доступны двухфакторная аутентификация и вход с паролем.

«В MAX также предусмотрены инструменты для жалоб на подозрительные сообщения и ограничения нежелательных контактов. Это делает платформу более контролируемой с точки зрения общения ребенка и ограничивает нежелательные контакты. Но, как и в других цифровых сервисах, важно не сообщать посторонним коды подтверждения и пароли, внимательно относиться к ссылкам и сообщать о подозрительном поведении», - обращают внимание в министерстве образования.

Сферум - уже в псковских школах

В ведомстве отметили, что Псковская область стала одной из первых в стране, где интегрировали региональный электронный журнал и Сферум.

«В нашем регионе школы наиболее активно используют указанную среду как инструмент для школьных чатов, уведомлений, консультаций, видеосвязи и обмена материалами. Прежде всего для быстрого обмена информацией между учителями, родителями и учащимися используются чаты, в них же создаются онлайн-опросы и звонки. В Псковской области реализована и активно используется функция создания онлайн-урока и запуск звонка в электронном журнале. Обучающийся видит ссылку на урок в расписании своего электронного дневника и, перейдя по ней, подключается к онлайн-уроку», - рассказали в министерстве образования.

Также в Псковской области ученики и их родители могут получать ежедневные или еженедельные выписки текущих и итоговых отметок. А выпускники 9 и 11 классов получают результаты экзаменов сразу же, как только они появляются в системе «Цифровое образование Псковской области».

Кроме того, как рассказали в ведомстве, в регионе уже несколько лет подряд реализуется проект по подготовке учеников 9 классов к основному экзамену по математике. Это результат совместной работы Регионального центра информационных технологий и Псковского областного института повышения квалификации работников образования.

«Система с помощью «Цифрового помощника» и сообщения в чате «Цифровое образование Псковской области» отправляет индивидуальное приглашение каждому девятикласснику и его педагогу по математике со ссылкой на «Цифровой урок» - это разработанный Региональным центром информационных технологий сервис, который предоставляет возможность сочетать этапы традиционного занятия с применением дистанционных форм обучения, путем удаленного подключения учащихся к работе с контентом с помощью домашнего компьютера, смартфона или планшета. В «Цифровом уроке» размещены обучающие контрольные работы по математике и для каждой темы разработана итоговая контрольная работа с автоматической проверкой - учителю остается только учесть результат в своем оценивании знаний ученика», - поделились в министерстве образования.

Все методические материалы проекта разработаны доцентом кафедры естественно-математических дисциплин ПОИПКРО Ольгой Нестерук.

Начать пользоваться Сферумом в MAX довольно просто. В большинстве случаев порядок такой:

Установите MAX и зарегистрируйтесь по номеру телефона; Найдите в MAX чат с ботом Сферума @sferum_bot и начните диалог; Подключитесь к своей образовательной организации - подайте заявку либо свяжите аккаунт с электронным дневником; Проверьте, что в профиле указана верная роль и что появились нужные учебные чаты.

В министерстве образования отметили, что для тех, у кого уже был аккаунт Сферума, важно использовать в MAX тот же номер телефона, который был привязан к этому аккаунту и нажать «Начать» в диалоге с ботом. Если чаты не появились, следует проверить подключение к образовательной организации и обратиться к школьному администратору.

Сферум в MAX призван сделать цифровую сторону школьной жизни более цельной: не собирать нужные инструменты по разным приложениям, а иметь их в одном месте. В итоге это должно упростить повседневное взаимодействие школы, учеников и родителей. При этом сама школа остается прежней - меняются лишь возможности для общения и организации учебы.

Софья Богданова