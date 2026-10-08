МТС разработала решения для малонаселенных территорий Псковской области

ПАО «МТС» представила решения для обеспечения мобильной связью удаленных и малонаселенных территорий. Компания выводит на российский телекомуникационный рынок быстровозводимую многофункциональную опору МФО-15 с автономным электропитанием, а также планирует поставки аэромобильных комплексов связи (АМКС) на базе летательных аппаратов.

Фото: МТС

Многофункциональная опора МФО-15 для размещения базовой станции может работать вдоль автотрасс и железных дорог, в местах добычи полезных ископаемых, проведения строительных работ, возле временных вахтовых поселков. Также оборудование подходит для организации выделенных технологических сетей Private LTE/5G в промышленности.

Многофункциональная опора высотой 15 метров оснащена климатическим шкафом с литиевыми аккумуляторами и дизель-генератором. Опора собирается за три часа бригадой из трех человек с помощью крана-манипулятора. Дизель-генератор обеспечивает работу базовой станции без внешнего электроснабжения в течение 12 дней, до следующей дозаправки топливом.

Также к началу 2027 года МТС планирует поставить в регионы России первые десять аэромобильных комплексов связи (АМКС) на базе летательных аппаратов, предназначенных для оперативного развертывания мобильной связи на малонаселенных и удаленных территориях. АМКС использует привязной летательный аппарат – гексакоптер с подвешенной базовой станцией LTE/5G. Комплекс перевозят на автомобиле или прицепе и используют для оперативного развертывания связи там, где она отсутствует. Среди сценариев применения – массовые мероприятия, работы на удаленных площадках, экологический мониторинг, поисково-спасательные операции и ликвидация последствий ЧС. Решение также можно применять для организации Private LTE/5G в отраслях с производственными площадками в труднодоступных районах. АМКС компания впервые продемонстрировала в мае 2026 года на форуме ЦИПР в Нижнем Новгороде. Первые комплексы поставят в региональные филиалы компании на Дальнем Востоке, Урале, в Сибири, а также в южной, северо-западной и центральной частях России.