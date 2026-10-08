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Как сохранить здоровье в отопительный сезон, рассказали в Роспотребнадзоре

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На что обращать внимание с началом отопительного сезона, рассказали в управлении Роспотребназора по Псковской области. 

Изображение: Управление Роспотребназора по Псковской области

«Когда включают отопление, резко меняется микроклимат: воздух становится суше, пыли больше, а риск ОРВИ растёт. Напоминаем простые правила, которые помогут сохранить здоровье», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Влажность

В холодный сезон оптимально 30-45%, допустимо до 60%. При сухом воздухе пересыхают слизистые и организм хуже сопротивляется вирусам. Поставьте увлажнитель или просто ёмкость с водой рядом с батареей. 

Проветривание

Даже в мороз стоит проветривать 2-3 раза в день по 10–15 минут. Короткий сквозняк лучше, чем душный, перегретый воздух. 

Пыль и уборка

Пыль накапливает аллергены и микробы. Влажная уборка 2–3 раза в неделю заметно снижает риски. 

Техника

Обогреватели стоит ставить подальше от штор, мебели и легковоспламеняющихся вещей. Не следует сушить на них бельё. 

«Если в квартире слишком жарко (выше 24–25 градусов), лучше чуть прикрыть батарею, чем терпеть духоту: перегрев тоже вреден», - добавили в Роспотребнадзоре.
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