Как сохранить здоровье в отопительный сезон, рассказали в Роспотребнадзоре

На что обращать внимание с началом отопительного сезона, рассказали в управлении Роспотребназора по Псковской области.

Изображение: Управление Роспотребназора по Псковской области

«Когда включают отопление, резко меняется микроклимат: воздух становится суше, пыли больше, а риск ОРВИ растёт. Напоминаем простые правила, которые помогут сохранить здоровье», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Влажность

В холодный сезон оптимально 30-45%, допустимо до 60%. При сухом воздухе пересыхают слизистые и организм хуже сопротивляется вирусам. Поставьте увлажнитель или просто ёмкость с водой рядом с батареей.

Проветривание

Даже в мороз стоит проветривать 2-3 раза в день по 10–15 минут. Короткий сквозняк лучше, чем душный, перегретый воздух.

Пыль и уборка

Пыль накапливает аллергены и микробы. Влажная уборка 2–3 раза в неделю заметно снижает риски.

Техника

Обогреватели стоит ставить подальше от штор, мебели и легковоспламеняющихся вещей. Не следует сушить на них бельё.