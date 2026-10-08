Как сохранить здоровье в отопительный сезон, рассказали в Роспотребнадзоре

На что обращать внимание с началом отопительного сезона, рассказали в управлении Роспотребназора по Псковской области.
Изображение: Управление Роспотребназора по Псковской области
Влажность
В холодный сезон оптимально 30-45%, допустимо до 60%. При сухом воздухе пересыхают слизистые и организм хуже сопротивляется вирусам. Поставьте увлажнитель или просто ёмкость с водой рядом с батареей.
Проветривание
Даже в мороз стоит проветривать 2-3 раза в день по 10–15 минут. Короткий сквозняк лучше, чем душный, перегретый воздух.
Пыль и уборка
Пыль накапливает аллергены и микробы. Влажная уборка 2–3 раза в неделю заметно снижает риски.
Техника
Обогреватели стоит ставить подальше от штор, мебели и легковоспламеняющихся вещей. Не следует сушить на них бельё.