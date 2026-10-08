В Пскове прошел форум «Активное долголетие — дорога жизни!»

В Пскове состоялся форум «Активное долголетие — дорога жизни!», приуроченный к 20-летию со дня образования Псковского отделения Союза пенсионеров России. На мероприятии чествовали активистов и награждали благодарственными письмами за общественную деятельность и личный вклад в разработку и выполнение социальных программ, направленных на поддержку и улучшение качества жизни граждан старшего поколения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова

Отдельные слова признательности прозвучали в адрес тех, кто участвует в работе университета третьего возраста, проектах по компьютерной и финансовой грамотности, спартакиадах и поддержке участников специальной военной операции.

Участники также благодарили друг друга за вовлеченность и умение объединять единомышленников.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова выступила на форуме и поздравила региональное отделение Союза пенсионеров России с 20-летием. Она отметила проекты организации, поддержку участников СВО и работу серебряных волонтеров.

«За эти годы организация прошла большой путь — от первых шагов в защите прав старшего поколения до реализации масштабных проектов. Сегодня она объединяет более пяти тысяч неравнодушных людей в нашем регионе. Вы успешно осуществляете проекты федерального и регионального значения, известные на всю страну, — университет третьего возраста, финансовая грамотность. Благодаря президентским грантам и субсидиям области на реализацию инициатив привлечено более 32 миллионов рублей. Особое уважение вызывает ваша поддержка Добычинской сельской школы. Помощь участникам специальной военной операции — во всех отделениях активно участвуют серебряные волонтеры. Желаю всем участникам форума продуктивной работы и успешного воплощения всех идей», — сказала Вера Емельянова.

Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин также обратился к представителям старшего поколения на встрече с Союзом пенсионеров России. Он отметил вклад общественной организации в поддержку бойцов специальной военной операции и подчеркнул, что забота о людях старшего возраста — не обязанность чиновников, а долг.

«Мы с огромным уважением смотрим на работу Союза пенсионеров России. Ваша общественная организация — образец настоящей гражданской позиции. Сегодня, когда наши ребята выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, ваша поддержка ощущается как необходимость. Вы плетете маскировочные сети, вяжете теплые вещи, собираете посылки, зная, что для бойцов на передовой это мощная опора. Поддержка активного долголетия в нашей стране — не декларация, а выстроенная государственная политика, которая реализуется на федеральном и региональном уровне», — подчеркнул парламентарий.

В мероприятии также приняла участие сенатор РФ Наталья Мельникова.

Представители власти отметили высокие результаты работы организации и пожелали здоровья, сил для реализации новых социальных проектов.