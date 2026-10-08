В Пскове прошел форум «Активное долголетие — дорога жизни!»

В Пскове состоялся форум «Активное долголетие — дорога жизни!», приуроченный к 20-летию со дня образования Псковского отделения Союза пенсионеров России. На мероприятии чествовали активистов и награждали благодарственными письмами за общественную деятельность и личный вклад в разработку и выполнение социальных программ, направленных на поддержку и улучшение качества жизни граждан старшего поколения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова
Отдельные слова признательности прозвучали в адрес тех, кто участвует в работе университета третьего возраста, проектах по компьютерной и финансовой грамотности, спартакиадах и поддержке участников специальной военной операции.
Участники также благодарили друг друга за вовлеченность и умение объединять единомышленников.
Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова выступила на форуме и поздравила региональное отделение Союза пенсионеров России с 20-летием. Она отметила проекты организации, поддержку участников СВО и работу серебряных волонтеров.
Председатель Законодательного Собрания Псковской области Борис Елкин также обратился к представителям старшего поколения на встрече с Союзом пенсионеров России. Он отметил вклад общественной организации в поддержку бойцов специальной военной операции и подчеркнул, что забота о людях старшего возраста — не обязанность чиновников, а долг.
В мероприятии также приняла участие сенатор РФ Наталья Мельникова.
Представители власти отметили высокие результаты работы организации и пожелали здоровья, сил для реализации новых социальных проектов.