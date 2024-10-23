Политика

Андрей Козлов о главе Усвятского округа: Честный, справедливый, энергичный

Дмитрия Петрова с избранием на пост главы Усвятского муниципального округа поздравил депутат Псковского областного Собрания Андрей Козлов, в избирательный округ которого входит, в том числе, поселок Усвяты.

Фотографии: Андрей Козлов / «ВКонтакте»

«На прошедшей сессии окружного Собрания большинство депутатов поддержали кандидатуру нынешнего руководителя района. Честный, справедливый, энергичный, трудолюбивый, целеустремленный – именно таким я знаю Дмитрия Анатольевича и уверен, что он и дальше продолжит эффективно трудиться на благо Усвятского края и его жителей. Желаю успехов во всех начинаниях! Новых проектов и их успешной реализации!» - написал Андрей Козлов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.