Политика

Главой Усвятского муниципального округа стал Дмитрий Петров

Главой Усвятского муниципального округа стал Дмитрий Петров. Эту информацию он подтвердил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей. Тайное голосование по избранию главы Усвятского муниципального округа прошло 28 октября на очередной сессии.

«Работы никогда не бывает мало, тем более в переходный период. Нам необходимо завершить то, что было начато, когда я был главой района. Есть задачи на ближайшую перспективу – это и благоустройство, и ремонты наших социальных учреждений. Есть глобальные вопросы – это строительство моста и приведение дорог в надлежащее состояние. Очень много задач. И при поддержке правительства, губернатора области, я думаю, мы будем эти вопросы решать», – сказал Дмитрий Петров.

Добавим, для участия в конкурсе на замещение должности главы Усвятского муниципального округа подали заявление и предоставили все необходимые документы два претендента: Дмитрий Петров и Роман Щагин. Конкурс проходил в два этапа. Первый - конкурс документов. Оба конкурсанта получили высший балл, так как каждый из них имеет требуемый стаж муниципальной службы, стаж работы по специальности и большой стаж управленческой работы. Второй этап заключался в собеседовании. Участники конкурса рассказали о своих планах по развитию муниципалитета, если будут избраны на должность главы, а также показали свои знания законодательства - ответили на вопросы членов комиссии.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.