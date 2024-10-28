Политика

Главой Плюсского муниципального округа стала Наталья Иванова

Наталья Иванова избрана главой Плюсского муниципального округа. По итогам тайного голосования руководителя, возглавлявшего район на протяжении двух лет, поддержали 13 из 15 депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фотографии: Псковское областное Собрание депутатов

В сессии окружного Собрания депутатов принял участие спикер регионального парламента Александр Котов.

В конкурсе на должность главы округа участвовали два претендента – помимо Натальи Ивановой свою кандидатуру выдвинула Антонина Арефьева. До начала голосования конкурсанты смогли представить депутатскому корпусу своё видение развития округа.

«Наталья Леонидовна работает сравнительно небольшой промежуток времени в качестве главы Плюсского района, но за это время ей удалось достаточно много сделать и решить самые серьёзные наболевшие проблемы, – прокомментировал выбор депутатов окружного Собрания Александр Котов. – Построены очистные сооружения в Плюссе и Заплюсье, водозабор в Андромере, отремонтированы библиотека, детская музыкальная школа, наконец-то, полностью завершён ремонт детского сада, школу вот буквально в этом году отремонтировали, ведётся строительство Центра культурного развития в посёлке Ляды, благоустраиваются общественные территории, капитально ремонтируются дороги – и наши региональные, и муниципальные. Это свидетельствует о том, что человек способен организовать людей на решение самых острых проблем. Наталья Иванова – настоящий лидер. Понимает, каким образом можно использовать возможности привлечения дополнительных средств для решения вопросов местного значения и из федерального бюджета, и из регионального. Я бы сказал, что у неё всё получается. В таких условиях логично доверить ей управлять Плюсским теперь уже муниципальным округом на очередной срок полномочий. И депутаты абсолютным большинством голосов такое решение поддержали».

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.