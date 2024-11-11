Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Розыгрыш предпоказ «Великая»
Готовим сами: семейные завтраки
«Гельдт»: гостевые комнаты
читатели, писатели и графоманы в провинции
Покажите нам корову!
Господин Рейтингомер
ИНФОГРАФИКА Цена к цене
Третий этап Муниципальная реформа
Кружки и секции для детей
Диванное трамповедение
литературные премии
«Истфакт» Ленин в Пскове
«Легкая кухня»: творожная запеканка
Гонки по вертикали
Реплика Губернаторопад-2024
За мусор надо платить
 
 
 
ещё Политика 11.11.2024 18:352 Рейтингомер: проблемный нацпроект, медийная «некрофилия» и разгадка визита Собчак 15.11.2024 14:410 Не каждая инициатива депутатов становится принятым законом — Александр Борисов 15.11.2024 11:270 В псковском отделении «Партии пенсионеров» переизбрали председателя 15.11.2024 10:342 «Дневной дозор»: Должно ли российское общество прислушиваться к мнению тех, кто уехал за границу? 15.11.2024 09:380 Алексей Севастьянов о россиянах, критикующих страну в эмиграции: Это просто самоутешение и самооправдание 14.11.2024 17:232 Игорь Сопов о досрочном прекращении полномочий Елены Маятниковой: Есть одна простая причина
 
 
 
Самое популярное 11.11.2024 13:415 Пьяная женщина устроила массовое ДТП в Пскове 12.11.2024 11:290 «Великолукский мясокомбинат» проверят прокуратура и Роспотребнадзор 12.11.2024 11:000 Мошенники придумали новые схемы для взлома аккаунтов на госсервисах 12.11.2024 23:280 Мать четверых детей пропала в Пскове 14.11.2024 15:240 Опубликовано видео смертельного наезда экс-подполковника на двух подростков в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Не каждая инициатива депутатов становится принятым законом — Александр Борисов

15.11.2024 14:41|ПсковКомментариев: 0

Не каждая инициатива и не каждый законопроект становятся принятым законом. Об этом председатель Псковского регионального отделения РВИО, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), отвечая на вопрос о том, почему в публичном пространстве законодатели нередко выступают со спорными инициативами.

«Давайте мы с вами не будем забывать о том, что Госдума состоит из 450 депутатов, каждый из которых обладает правом законодательной силы. Для меня самого нередко удивительно, когда журналисты меня просят прокомментировать ту или иную инициативу, о которой я в стенах Госдумы, например, даже не слышал. Я примерно понимаю природу происхождения подобного рода инициатив, потому что депутаты - люди активные, за ними очень внимательно следят журналисты. На каких-нибудь мероприятиях, посвященных той или иной проблеме, отдельные депутаты высказывают какие-то инициативы, которые сразу почему-то выдаются в СМИ за законопроект. Существует в Госдуме, скажем так, правильная бюрократия. Не каждая инициатива становится законопроектом, не каждый законопроект становится принятым законом», — рассказал Александр Борисов. 

Он уточнил, что журналисты раскручивают горячие и звучащие темы, которые вызывают широкий общественный резонанс. 

«Не надо обращать внимание просто на каждое высказывание отдельных парламентариев. В Госдуме много разных достойных людей из разных партий. Я не думаю, что инициативы, которые, скажем прямо, являются маргинальными, пройдут через Государственную Думу», — уточнил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дважды уже обращался к депутатам Госдумы с призывом «прекратить кошмарить народ непродуманными инициативами». «Вячеслав Викторович абсолютно прав. И прав именно потому, что на заседании Госдумы  обсуждение подобного рода инициативы не было бы. Это обсуждается на неких круглых столах и похожих собраниях», — добавил Александр Борисов.

Пресс-портрет
Борисов Александр Александрович Депутат Государственной Думы, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме
Теги: #рвио
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ждете ли вы изменений в жизни россиян после избрания Трампа?
В опросе приняло участие 228 человек
15.11.2024, 16:130 Бедные псковичи 15.11.2024, 16:070 До +10 градусов прогнозируют в Псковской области 16 ноября 15.11.2024, 16:060 На пути к цифровому будущему: правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI 15.11.2024, 16:040 Пскович случайно проглотил около 2 грамм наркотиков и попал под суд
15.11.2024, 16:000 Более чем 150 семьям помогает центр лечебной педагогики в Псковской области 15.11.2024, 15:500 Полиция Пскова просит помощи в опознании молодых людей, похитивших велосипед 15.11.2024, 15:460 Шаманские камлания и вепсские обряды: оркестр «Терема» представит в Пскове свежий взгляд на народную музыку 15.11.2024, 15:260 От стекляшки до «чебурашки». ЛОНГРИД
15.11.2024, 15:140 Работник псковской компании «Уклад» травмировал пальцы при работе на линейном станке 15.11.2024, 15:010 Стихи Барто, кулинарный мастер-класс и страшные истории: Fjord Plaza проводит развлекательные мероприятия 15.11.2024, 14:490 «Потягнем за Отечество!» 15.11.2024, 14:410 Не каждая инициатива депутатов становится принятым законом — Александр Борисов
15.11.2024, 14:310 Пятикратная чемпионка мира проведет в Пскове разминку перед забегом «5 верст» 15.11.2024, 14:290 «Росгосстрах» получил «серебро» в рейтинге лучших работодателей РФ по версии журнала Forbes 15.11.2024, 14:220 В РФ более 370 тысяч студентов колледжей сдали демонстрационный экзамен 15.11.2024, 14:120 Здоровое укрупнение: какие больницы объединили в Псковской области. ИНФОГРАФИКА
15.11.2024, 13:590 Несовершеннолетний пскович заплатит штраф за угон автомобиля 15.11.2024, 13:470 В новом году 66% псковичей ожидают повышения зарплаты — опрос 15.11.2024, 13:400 «Псковские тепловые сети» ищут сотрудников 15.11.2024, 13:200 У РВИО и псковских музеев общие цели – Александр Борисов
15.11.2024, 13:130 Теплая и дождливая погода ожидается в Псковской области в ближайшие дни 15.11.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Семейные ценности»: Особенные дети 15.11.2024, 13:030 Суд обязал «РЖД» отремонтировать железнодорожные пути в Псковской области 15.11.2024, 12:440 Александр Борисов: Формат видеолектория для нас новый, но мы с ним справились
15.11.2024, 12:381 Причины роста цен на сливочное масло раскрыли в Псковском УФАС 15.11.2024, 12:310 Воспитывать подрастающее поколение нашей страны 15.11.2024, 12:250 Центр обеспечения деятельности мировых судей Псковской области начнет работать в 2025 году 15.11.2024, 12:130 В Госдуму внесли законопроект об обязанности принести присягу гражданина РФ с 14 лет
15.11.2024, 12:100 Глава «Дружины»: Видеолекторий «Потягнем за Отечество!» важен для патриотического движения 15.11.2024, 12:081 Губернатор контролирует строительство объектов здравоохранения и образования в Себежском районе и Пыталовском округе 15.11.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Борисовым 15.11.2024, 12:010 С начала года псковские газовики проверили оборудование в 114 тысячах квартир и домов
15.11.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 15 ноября 15.11.2024, 11:550 Прокуратура Пскова выявила нарушения доступности помещений для инвалидов в торговых центрах  15.11.2024, 11:500 Псковские синоптики на следующей неделе прогнозируют похолодание 15.11.2024, 11:440 «Семейные ценности»: Особенные дети
15.11.2024, 11:300 ГК «Титан» заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с ПсковГУ 15.11.2024, 11:270 В псковском отделении «Партии пенсионеров» переизбрали председателя 15.11.2024, 11:140 «Зверьё моё»: Божественная сущность 15.11.2024, 11:130 Сотрудники Псковского музея приняли участие на видеолектории «Потягнем за Отечество!» 
15.11.2024, 11:110 «На пятой передаче»: Эксперимент по маркировке запчастей 15.11.2024, 11:010 Каждый второй пскович слышит от руководителя нецензурные выражения – опрос 15.11.2024, 10:590 «Гайд-парк»: Александр Борисов о законодательных инициативах, работе РВИО и исторических памятниках в Прибалтике 15.11.2024, 10:470 Трио петербургских музыкантов выступит с концертом в Пскове 17 ноября
15.11.2024, 10:430 Александр Борисов: Не раз жители Псковской области вставали на пути врагов на границах государства 15.11.2024, 10:342 «Дневной дозор»: Должно ли российское общество прислушиваться к мнению тех, кто уехал за границу? 15.11.2024, 10:310 В Пскове неизвестный за рулем Lada травмировал водителя Hyundai на встречной полосе 15.11.2024, 10:200 Видеолекторий «Потягнем за Отечество!» состоялся в Пскове
15.11.2024, 10:170 За срыв сроков строительства школы по нацпроекту наказали подрядчика в Пыталовском округе 15.11.2024, 10:040 Хозяйственная постройка горела в Гаражном проезде в Пскове 15.11.2024, 09:500 Мемориальную доску художнику Николаю Рериху планируют установить в Печорах 15.11.2024, 09:451 Три семейные пары отметили «золотую» свадьбу в Бежаницком районе
15.11.2024, 09:440 Пенсионерка с вьющимися волосами пропала в Острове 15.11.2024, 09:400 Затишье перед бурей? 15.11.2024, 09:380 Алексей Севастьянов о россиянах, критикующих страну в эмиграции: Это просто самоутешение и самооправдание 15.11.2024, 09:310 Тело пропавшего мужчины искали в реке Мирожка в Пскове
15.11.2024, 09:300 В РФ предложили запретить ввоз семян подсолнечника и кукурузы из недружественных стран 15.11.2024, 09:150 Каковы главные критерии выбора автосервиса, рассказали эксперты 15.11.2024, 09:000 Россиянам назвали минимальный коэффициент для выхода на пенсию в 2025 году 15.11.2024, 08:400 Выездную диспансеризацию проведут в пушкиногорских деревнях Велье и Исса
15.11.2024, 08:201 Forbes подготовил рейтинг из 167 лучших работодателей России 15.11.2024, 08:000 Экономист предупредил о росте цен на мясо индейки в ближайшие месяцы 15.11.2024, 07:300 День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью в России отмечают в ноябре 15.11.2024, 07:001 Всероссийский день призывника празднуют 15 ноября
14.11.2024, 22:483 Вечернее лишение бампера на Октябрьской площади в Пскове попало на видео 14.11.2024, 22:070 Святая горка Варлаама Хуторского станет темой очередных Александро-Невских бесед 21 ноября 14.11.2024, 22:001 Кого накажут за пропаганду «чайлдфри», ответила адвокат 14.11.2024, 21:400 Улучшение физической и огневой подготовки сотрудников УИС обсудили в Пскове
14.11.2024, 21:200 360 псковских студентов участвуют в олимпиаде «Я – профессионал» 14.11.2024, 21:000 65% псковичей приходилось ходить на работу во время болезни – опрос 14.11.2024, 20:400 Молодежь Псковской области может поучаствовать в форуме «Вау-эффект» 14.11.2024, 20:391 Семь эконарушений в деятельности «Горводоканала» выявлены вблизи деревни Кусва Псковского района
14.11.2024, 20:200 При Псково-Печерском монастыре прошел первый детский турнир по армрестлингу 14.11.2024, 20:150 «Высокая клещевая опасность»: Роспотребнадзор подвел итоги сезона активности клещей в области в 2024 году 14.11.2024, 20:060 Автобусную остановку обустроили в Новоржевском районе по требованию прокуратуры 14.11.2024, 20:000 Выставка о красоте повседневной жизни откроется в Пскове
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru