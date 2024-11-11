Не каждая инициатива депутатов становится принятым законом — Александр Борисов

Не каждая инициатива и не каждый законопроект становятся принятым законом. Об этом председатель Псковского регионального отделения РВИО, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), отвечая на вопрос о том, почему в публичном пространстве законодатели нередко выступают со спорными инициативами.
Он уточнил, что журналисты раскручивают горячие и звучащие темы, которые вызывают широкий общественный резонанс.
«Не надо обращать внимание просто на каждое высказывание отдельных парламентариев. В Госдуме много разных достойных людей из разных партий. Я не думаю, что инициативы, которые, скажем прямо, являются маргинальными, пройдут через Государственную Думу», — уточнил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин дважды уже обращался к депутатам Госдумы с призывом «прекратить кошмарить народ непродуманными инициативами». «Вячеслав Викторович абсолютно прав. И прав именно потому, что на заседании Госдумы обсуждение подобного рода инициативы не было бы. Это обсуждается на неких круглых столах и похожих собраниях», — добавил Александр Борисов.