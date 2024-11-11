Политика

Не каждая инициатива депутатов становится принятым законом — Александр Борисов

Не каждая инициатива и не каждый законопроект становятся принятым законом. Об этом председатель Псковского регионального отделения РВИО, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), отвечая на вопрос о том, почему в публичном пространстве законодатели нередко выступают со спорными инициативами.

«Давайте мы с вами не будем забывать о том, что Госдума состоит из 450 депутатов, каждый из которых обладает правом законодательной силы. Для меня самого нередко удивительно, когда журналисты меня просят прокомментировать ту или иную инициативу, о которой я в стенах Госдумы, например, даже не слышал. Я примерно понимаю природу происхождения подобного рода инициатив, потому что депутаты - люди активные, за ними очень внимательно следят журналисты. На каких-нибудь мероприятиях, посвященных той или иной проблеме, отдельные депутаты высказывают какие-то инициативы, которые сразу почему-то выдаются в СМИ за законопроект. Существует в Госдуме, скажем так, правильная бюрократия. Не каждая инициатива становится законопроектом, не каждый законопроект становится принятым законом», — рассказал Александр Борисов.

Он уточнил, что журналисты раскручивают горячие и звучащие темы, которые вызывают широкий общественный резонанс.

«Не надо обращать внимание просто на каждое высказывание отдельных парламентариев. В Госдуме много разных достойных людей из разных партий. Я не думаю, что инициативы, которые, скажем прямо, являются маргинальными, пройдут через Государственную Думу», — уточнил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дважды уже обращался к депутатам Госдумы с призывом «прекратить кошмарить народ непродуманными инициативами». «Вячеслав Викторович абсолютно прав. И прав именно потому, что на заседании Госдумы обсуждение подобного рода инициативы не было бы. Это обсуждается на неких круглых столах и похожих собраниях», — добавил Александр Борисов.