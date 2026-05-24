Администрация президента: «Единая Россия» может получить более 50 % голосов на выборах в Госдуму

На предстоящих выборах в Госдуму «Единая Россия» сможет набрать более 50% голосов по списку. Такой прогноз озвучил начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

КПРФ, по его прогнозу, способна получить 14–15%, ЛДПР – 12-13%, «Новые люди» – 8–9%, а «Справедливая Россия» – 5–6%.

Отдельно в администрации президента оценили шансы непарламентских партий. Среди них наиболее перспективными, по словам Харичева, остаются Российская партия пенсионеров и «Родина»: у первой, как считается, есть стабильная поддержка на уровне 2–3%, а у второй – потенциал на фоне роста патриотических настроений, пишет «Ведомости».

В числе главных факторов, которые будут влиять на повестку выборов, Александр Харичев назвал ход специальной военной операции и внешнеполитическую обстановку, включая санкционное давление.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области пройдут в сентябре 2026 года.