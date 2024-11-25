Политика

Владимир Кузь: Я в любом случае поддержу муниципальную реформу

Муниципальная реформа позволит хозяйственникам помогать людям, а не заниматься бумажной работой. Такое мнение заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Владимир Кузь высказал в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я в любом случае поддержу муниципальную реформу. Наша область - это большой-большой хозяйствующих субъект. И в одной части этого хозяйствующего субъекта есть четкая вертикаль власти, система управления с четким подчинением субординацией, а в другой части - кто в сад, кто в огород. Есть очень много факторов, которые нас подталкивают к проведению муниципальной реформы. Например, в Псковском районе 90 волостных депутатов, где их набрать? Никто не хочет быть волостным депутатом. Я общаюсь с главами волостей, они пишут ответ на запрос прокуратуры, устраняют предписание прокуратуры, занимаются письмами для прокуратуры, отчетами. Они и адвокаты и юристы, и бухгалтера, но только не хозяйственники», – сказал Владимир Кузь.

Он уточнил, что сейчас волостные депутаты смогут приносить намного больше практической пользы гражданам на должностях помощников областных депутатов.

Напомним, старт процессу преобразования районов в муниципальные округа был дан в Псковской области в прошлом году. Тогда по итогам изменений на карте региона появились Печорский, Стругокрасненский, Пыталовский, Новоржевский, Красногородский, Локнянский, Опочецкий и Невельский муниципальные округа. В 2024 году по пути первопроходцев пошли в Бежаницком, Дновском, Плюсском, Порховском и Усвятском районах.

По замыслу инициаторов реформы, она позволит создать более эффективную модель управления и использовать все возможности на благо жителей городов и поселков. У органов местного самоуправления должно стать больше возможностей для развития территорий, привлечения дополнительных финансовых средств в муниципалитеты, специалисты на местах смогут сосредоточиться на работе с населением.