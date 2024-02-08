Олег Грицаев покинул должность заместителя главы Гдовского района. Об этом глава Гдовского района Алексей Васильев сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
«Подтверждаю, Олег Грицаев написал заявление по собственному желанию», – рассказал Алексей Васильев.
Последний рабочий день в муниципальной администрации у Олега Грицаева был 7 февраля.
Напомним, экс-депутат Псковского областного Собрания Олег Грицаев стал заместителем главы Гдовского района в декабре 2023 года.
Депутатские полномочия Олега Грицаева досрочно прекратили 29 ноября на сессии регионального парламента.
Олег Грицаев – гвардии полковник в отставке, бывший заместитель командира 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, бывший первый заместитель генерального директора псковского аэропорта. В 2021 году его избрали в областное Собрание седьмого созыва в составе общеобластной части списка «Единой России».