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Политика

Михаил Шауркин: Прежний неповоротливый механизм не позволял оперативно работать

26.12.2024 12:57|ПсковКомментариев: 0

Приняв муниципальную реформу, округ сможет оперативнее решать возникающие проблемы, минуя множество бюрократических уровней, а также эффективнее распределять финансы. Таким мнением поделился в эфире передачи «Подстрочник» на ПЛН FM (102,6 FM) глава Дновского муниципального округа Михаил Шауркин.

«Будет легче оперировать процессами. Не нужно будет затягивать процедуры по передаче полномочий, как раньше было, от поселения в район, все должно пройти через собрание. Это очень затягивается по времени. Этот неповоротливый механизм не позволял оперативно работать. Сейчас у нас в бюджете сформирована сумма по задачам, которые теперь объединены, мы можем оперативнее с этим работать», - сказал глава округа.

Гость студии добавил, что муниципальная реформа позволяет консолидировать финансы и эффективнее распределять их на решение различных задач.

«Была большая проблема на селе по душевому финансированию, естественно, у них денег не было вообще никаких. Сейчас же мы, оперируя средствами округа, можем хотя бы разбить по годам, где, в каком году упор сделать в том или ином поселении, на сельской территории. Конечно, мы в один год ничего не решим, но сможем создать систему, спланировав, разбив проблему по годам. Так мы сможем их решать», - подчеркнул Михаил Шауркин.

Пресс-портрет
Шауркин Михаил Николаевич глава Дновского района
Теги: #Подстрочник #муниципальная реформа
Источник: Псковская Лента Новостей
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