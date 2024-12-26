Политика

Более шести тысяч избирательных кампаний пройдет в 2025 году

По данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, в сентябре текущего года состоится единый день голосования, в рамках которого планируется проведение более 6 тысяч избирательных кампаний различных уровней. Об этом сообщили в ЦИК России.

Также в целях обеспечения прозрачности и безопасности избирательного процесса, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации сообщила о вводе в эксплуатацию Государственной автоматизированной системы «Выборы» версии 2.0. Данная система будет использоваться в основном режиме в единый день голосования, запланированный на 2025 год, а общероссийская тренировка по проверке её готовности состоится в марте-апреле текущего года.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации продолжит подготовку к выборам в Государственную Думу девятого созыва, которые запланированы на 2026 год. В апреле текущего года будет разработана и направлена на рассмотрение депутатов Государственной Думы новая схема одномандатных избирательных округов с учётом актуального числа избирателей.

Также будет продолжена работа по обучению организаторов выборов и других участников избирательного процесса, обновлению учебно-методических материалов и повышению правовой культуры избирателей.