Политика

Рейтингомер: уголовка за премию, раздрай в партии и в гостях у Батьки

Категорически всех приветствую! С вами Господин Рейтингомер — автор еженедельного обозрения активности псковских политиков, чиновников, общественников и других публичных персон.

Всё сказанное здесь является субъективным мнением обозревателя. Оценки выставляются по пятибалльной шкале. Плюсы — это активность, имевшая положительный эффект, а минусы — поражения и ошибки. Погнали!

-5 Владимир Бабинин

Фото: «Юношеская футбольная лига»

Самую низкую оценку -5 получает президент футбольного клуба «Псков» Владимир Бабинин. Наделавшая шума история с премированием им самого себя почти на полмиллиона рублей ожидаемо получила продолжение. Прокуратура передала материалы проверки следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 3 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенные с использованием своего служебного положения в крупном размере). О чем-то таком догадывающаяся спортивная общественность затаила дыхание, размышляя, будет ли этот эпизод единственным и не появятся ли в процессе расследования вопросы к кому-то еще?

-4 Нинель Салагаева

Теперь об особой экономической зоне «Моглино». Суд расторг соглашение о производстве в ОЭЗ одноразовой посуды. Собиравшееся заниматься этим видом деятельности компания оштрафована на 4,5 млн рублей. К великому сожалению, отваливающиеся потенциальные резиденты — привычная картина. Что бы там кто ни говорил, «Моглино» всё никак не становится обещанным «локомотивом» и привлекательной витриной псковской экономики. Как и прежде, тут сплошь прожектерство, отсутствие конкретики и нежелание чиновников от экономики хоть что-то объяснять. Как следствие, ставим куратору этой зоны — вице-губернатору Нинель Салагаевой -4.

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-3 Петр Алексеенко

Минус три схлопотал первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко. Даже перед отчетно-выборной конференцией руководство областного отделения партии не может показать хоть сколько-нибудь внятную работу. Коммунисты инертны и безынициативны даже тогда, когда есть поводы. Про их неумение или нежелание реагировать на волнующие людей проблемы мы говорили много раз, но даже свои «коммунистические» даты они умудряются профукать. Вот и очередную годовщину смерти Ленина, которую в былые годы отмечали более-менее заметно, в этот раз коммунисты фактически пропустили. В целом политика руководства обкома вызывает критику со стороны членов партии и даже чуть ли не целых районных отделений — в некоторых грозят массовым выходом из КПРФ.

-2 Елена Тимашова

Фото: правительство Псковской области

Двойку со знаком минус заносим в дневник руководителя областного управления по МСУ и территориальному развитию Елены Тимашовой. На старте третьего этапа муниципальной реформы видно, что районным главам дали установку на разъяснение жителям преимуществ преобразований, однако отрабатывают они грубо и даже глупо. На прошлой неделе мы отмечали нелепый комментарий себежского главы Леонида Курсенкова, а теперь неудачно «отстрелялся» пустошкинский глава Юрий Кравцов, который полез в дебри и заключил, что «никакой вертикали власти подчинения не установлено». Заявление было растиражировано в телеграм-каналах и соцсетях, в том числе релокантами. Смягчить негативные последствия неудачного пассажа могли бы пропагандисты из государственных СМИ, но областной госмедиахолдинг повестку не отрабатывает. Там, как и прежде, увлечены рыбалкой и гороскопами.

-1 Юрий Семенов

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Минус один отправляем в Порхов тамошнему главе Юрию Семенову. Областной суд отправил на пересмотр административное дело в его отношении. Как пишут масс-медиа, местный житель полагает, что муниципальный глава ему фактически не ответил на запрос, а у суда и ока государева нет единого мнения на данный счет. Как бы то ни было, видим в этой истории еще и далеко не лишнее напоминание всем «слугам народа»: к запросам «господ»-граждан надо относиться внимательно.

0 Андрей Токарев

Фото: правительство Псковской области

Нейтральную оценку 0 по традиции ставим вновь прибывшему кадру. Таким на неделе стал Андрей Токарев. Архангелогородец возглавил псковское отделение Центробанка и в первый же день побывал у губернатора. Теперь посмотрим, как господин Токарев проявит себя на новом поприще в незнакомом ему регионе — и чей путь повторит: Сергея Савина, возглавлявшего псковское отделение лет тридцать, или его сменщика на этом посту Сергея Иванова, быстро слетевшего с должности.

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+1 Артур Гайдук

Плюс один получает председатель регионального отделения партии «Яблоко» Артур Гайдук. Он добился того, что жалобу псковского «Яблока» на отказ в заверении списков на выборы рассмотрит Конституционный суд. Кроме того, Артур Гайдук дал в СМИ комментарии по актуальным темам общественно-политической жизни, в том числе он ответил на весьма неудобные вопросы.

+2 Игорь Иванов

Плюс два заработал председатель областного Совета профсоюзов Игорь Иванов. В организации подвели итоги минувшего года — фиксируем очень насыщенную событиями профсоюзную жизнь. В целом отмечаем, что в глава облсовпрофа уверенно смотрит в будущее в преддверии выборов. Сразу ряд профсоюзных организаций Псковской области выдвинули его кандидатуру для повторного избрания руководителем крупнейшей общественной организации.

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+3 Наталья Федорова

Строчкой выше, на плюс три, расположилась глава Псковского района Наталья Федорова. Положительную оценку ставим ей за активную работу по газификации и развитию экономики муниципалитета. На минувшей неделе госпожа Федорова встретилась с новыми руководителями особой экономической зоны «Моглино» и завода «Титан-Полимер», обсудила с ними существующие проблемы и наметила планы сотрудничества.

+4 Александр Козловский

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский заслужил +4 за работу в парламенте и реальную поддержку молодежи. В связи с отмечавшимся 25 января Днем студенчества он провел несколько встреч с учащимися, а также организовал поездку в Госдуму великолукских старшеклассников и обсудил с ними выбор будущей профессии. Депутат предложил ребятам организовать экскурсии на городские предприятия. Такая профориентационная работа много лет практикуется по линии реготделения Союза машиностроителей России: ежегодно тысячи школьников и студентов посещают заводы Пскова и Великих Лук.

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+5 Игорь Сопов

Максимально высокую оценку +5 по совокупности причин получает председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов. Намедни он встречался с руководителями организаций инвалидов и активной молодежью — участниками проекта «Школа молодого избирателя», а также принимал коллег из Тамбова и обменивался с ними опытом. А в конце минувшей недели делегация облизбиркома во главе с председателем побывала в Белоруссии. В качестве наблюдателей от стран Содружества независимых государств псковичи наблюдали за ходом выборов, по итогам которых президентом вновь стал Александр Лукашенко.

Это был очередной выпуск Рейтингомера. До встречи через неделю!