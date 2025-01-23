Политика

Игорь Сопов: Участки на выборах в Республике Беларусь хорошо подготовлены, соблюдается право тайного голосования

Сегодня в Оршу прибыли международные наблюдатели от миссии СНГ избирательной комиссии Псковской области Российской Федерации, сообщает газета «Оршанский район».

Фото: газета «Оршанский район».

В составе делегации – председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, его заместитель Сергей Кулаков и начальник отдела правового обеспечения избирательной комиссии Псковской области Борис Соколов. В Оршанском райисполкоме они встретились с руководством района и Оршанской районной комиссии по выборам Президента Республики Беларусь. Затем гости отправились на участки для голосования.

На участке для голосования № 38, расположенном в СШ № 13 по ул. Ивана Якубовского, международные наблюдатели от миссии СНГ избирательной комиссии Псковской области отметили, что в Оршанском регионе избирательный процесс проходит открыто и честно, выборы на участках организованы профессионально.

«Мы сегодня проводим наблюдения в Республике Беларусь, приехали в Оршу, посещаем участки, где проходят выборы Президента. Видим, что участки хорошо подготовлены, оборудованы, соблюдается право тайного голосования. Видим, что для обеспечения правопорядка и безопасности граждан на участках дежурят сотрудники милиции и МЧС. И самое главное – для людей создается праздничное настроение. С удовольствием посмотрели концерт, который организовали педагоги и учащиеся средней школы № 13», – сказал наблюдатель из Российской Федерации Игорь Сопов.