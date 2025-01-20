Экономика

Суд расторг соглашение о производстве одноразовой посуды в «Моглино»

Общество с ограниченной ответственностью «Гармония» оштрафовали на 4,5 млн рублей по иску комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Арбитражном суде Псковской области.

Арбитражный суд Псковской области решил расторгнуть соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне в Псковском районе, заключенное между администрацией Псковской области, акционерным обществом «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Моглино"» и обществом с ограниченной ответственностью «Гармония». Согласно условиям соглашения, «Гармония» должна была инвестировать более 814 миллионов рублей, включая капитальные вложения в размере 656 миллионов рублей, в течение трех лет.

В ходе проверки выяснилось, что компания не выполняет условия соглашения и не осуществляет производственную деятельность на территории ОЭЗ. Это стало основанием для подачи иска в суд.

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Суд взыскал с общества с ограниченной ответственностью «Гармония» в пользу комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области 4 млн 500 тысяч рублей штрафа и взыскал в доход федерального бюджета 207 тысяч 500 рублей государственной пошлины. В остальной части иска было принято решение отказать.

Напомним, резидент в соответствии с бизнес-планом должен был реализовать проект: «Производство одноразовой посуды и шпона лиственных пород дерева, производство биотоплива (пеллеты)».