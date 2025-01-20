Общество

Игоря Иванова предложили переизбрать на пост главы Псковского облсовпрофа

Псковская территориальная профсоюзная организация работников лесных отраслей Российской Федерации выдвинула кандидатуру Игоря Иванова для избрания на должность председателя территориального объединения организаций профсоюзов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: Псковский областной совет профессиональных союзов

На заседании территориального комитета Псковской территориальной профсоюзной организации работников лесных отраслей Российской Федерации было принято решение о выдвижении действующего председателя территориального объединения организаций профсоюзов Игоря Иванова на новый срок.

Игорь Иванов занимает пост председателя профобъединения региона с 2020 года и зарекомендовал себя как опытный и ответственный руководитель, отметили в облсовпрофе.

В ходе заседания обсудили достижения профобъединения под руководством Игоря Иванова, а также планы развития профсоюзного движения в регионе. Участники отметили значительный вклад Игоря Иванова в укрепление позиций профсоюза, защиту прав и интересов работников, а также успешную реализацию ряда социальных проектов.

Кандидатуру Игоря Иванова также выдвинули областные организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, потребительской кооперации и жизнеобеспечения.