Политика

Итоги муниципальной реформы можно будет подводить через несколько лет – Александр Козловский

Итоги муниципальной реформы можно будет подводить через несколько лет. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«По поводу муниципальной реформы, да, велись определение споры, но "через колено" никого не ломали, были дебаты и споры. Я буквально вчера общался с коллегами в районах, которые перешила на новую систему - с депутатами, с руководителями территориальных отделений. Они говорят, что никаких неудобств в работе нет. Времени стало больше, бумажная нагрузка легла на окружные власти, а в волостях работают с гражданами и их проблемами. В принятом Госдуме законе написано, что решение принимается на региональном уровне. Мы это решение приняли, 11 районов будут переведены в округа в этом году. Муниципальную реформу можно будет считать завершенной», – сказал Александр Козловский, отвечая на вопрос радиослушателя.

Он отметил, что подводить итоги муниципальной реформы рано, это стоит делать через 2-3 года, а пока основной задачей региона в рамках реформы является ее отлаживание и решение всех возникающих проблем.

«Многие регионы по этой системе работают больше пяти лет и не ощущают никакого дискомфорта. Псковская область нормально воспринимает новую систему, тем более, что волостных депутатов мы искали с трудом. Десять депутатов на 200 жителей - это неправильно. Но подводить итоги тоже рано, сейчас наша главная задача – наладить работу и быстро реагировать на возникающие проблем», — уточнил парламентарий.

Напомним, Госдума приняла закон о местном самоуправлении, позволяющий субъектам РФ самостоятельно определять модель МСУ на своей территории.