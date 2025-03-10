Итоги муниципальной реформы можно будет подводить через несколько лет – Александр Козловский

Итоги муниципальной реформы можно будет подводить через несколько лет. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что подводить итоги муниципальной реформы рано, это стоит делать через 2-3 года, а пока основной задачей региона в рамках реформы является ее отлаживание и решение всех возникающих проблем.
«Многие регионы по этой системе работают больше пяти лет и не ощущают никакого дискомфорта. Псковская область нормально воспринимает новую систему, тем более, что волостных депутатов мы искали с трудом. Десять депутатов на 200 жителей - это неправильно. Но подводить итоги тоже рано, сейчас наша главная задача – наладить работу и быстро реагировать на возникающие проблем», — уточнил парламентарий.
Напомним, Госдума приняла закон о местном самоуправлении, позволяющий субъектам РФ самостоятельно определять модель МСУ на своей территории.