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Политика

Что же будет с партией и с ними?

24.03.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей предлагает вашему вниманию материал, посвященный положению дел в «Единой России». Партия, которая почти четверть века занимает особое место в политической системе страны, ныне переживает не лучшие времена. Результаты социологических исследований, проводимых как независимыми, так и провластными экспертами, свидетельствуют: рейтинг ЕР заметно просел. Единороссы выпали из медийной повестки, утратили инициативу, заявленная их руководством перестройка работы на местах пока вызывает множество вопросов. При этом некоторые «ноу-хау» - вроде ставки на активизацию муниципальных депутатов, как способе повысить уровень доверия у населения, - воспринимаются наблюдателями, хорошо представляющими портрет этих самых мундепов, со скепсисом. Как следствие, «Единая Россия» рискует оказаться в ситуации, при которой даже кризис 2011 года и другие непростые моменты в истории партии могут показаться цветочками. В преддверии важнейшей парламентской кампании-2026 перед ЕР стоят очень серьезные вызовы и угрозы. В сегодняшней публикации мы отметим некоторые из них.

 

Если завтра… мир

Как известно, «Единая Россия» существует с начала 2000-х, и практически всё это время находится у власти. За этот период в партии происходили самые разные изменения. Возможно, многие уже подзабыли, но в истории ЕР были времена, когда в ней пытались вести внутрипартийные идеологические дискуссии, делились на «правых» и «левых», создавались разные «платформы» и «крылья». При этом, страшно сказать, либералы-единороссы, которых в свое время возглавлял экс-сенатор от Псковской области Михаил Маргелов, не скрывали своих взглядов и могли, например, призвать соратников перестать прикрываться именем президента или заявить о «негативных последствиях наступления на либеральные ценности».

Впрочем, со всем этим плюрализмом в рядах партии уже давно покончено. К настоящему времени ЕР превратилась в правоцентристскую консервативную партию, а любой правоверный единоросс теперь — это на 146% патриот и сторонник традиционных ценностей. Однако на этом поле наблюдается высокая конкуренция, и «Единой России» приходится соперничать со многими другими политическими силами.

Какую из парламентских партий не возьми, любая сейчас — патриотическая, выступает в поддержку внешнеполитического курса президента Владимира Путина на укрепление суверенитета РФ. Других там просто нет. На волне патриотического подъема, который мы наблюдали в начале проведения СВО, и в условиях жесткого противостояния с коллективным Западом, такая позиция приносила свои плоды.

Вот и «Единая Россия», реально много работавшая по этому направлению (от поездок партийцев в зону проведения специальной военной операции с гуманитарными грузами до подготовки предложений президенту рабочей группой по СВО), набирала очки.

Однако ситуация меняется. Во-первых, три года военных действий привели к усталости в обществе. Объективно устали все — от рядовых граждан до многих власть предержащих и государственных пропагандистов. Во-вторых, происходит ухудшение социально-экономического положения. И, по прогнозам экспертов, негативные тенденции могут только усугубляться. В-третьих, РФ начала переговорный процесс с США, и сейчас обсуждается формат будущего перемирия. Как полагают политологи, возможно скорое окончание СВО или, как минимум, серьезное изменение внешнеполитической ситуации, что будет означать потерю актуальности прежних задач, стоящих перед политическим классом. Очевидно, что маятник общественных настроений в этих условиях может качнуться, настроения электората изменятся, и партиям это способно принести проблемы. Как они будут отвечать на изменение ситуации и новые вызовы? Если со старейшими политическими объединениями — такими, как ЛДПР и КПРФ, идеологические установки которых давно известны, всё более-менее понятно, то у «Единой России», которую оппоненты всегда упрекали в отсутствии четкой идеологии, всё значительно сложнее. Внятного ответа на этот вопрос в настоящее время нет.

«Партия власти» или партия для власти?

Извечная ахиллесова пята «Единой России» — низкая субъектность. Справедливости ради отметим, что эта проблема характерна для всех отечественных партий без исключения, однако для ЕР она особенно актуальна, причем, уже с начального этапа ее истории. То есть эта проблема существовала всегда, но сейчас усугубилась. Очевидно, что партия претендует на особый статус, в ее рядах едва ли не все российские чиновники, в том числе губернаторы, у нее везде и всюду парламентское большинство в законодательных органах власти и органах местного самоуправления - и не первый год в масс-медиа «Единую Россию» нередко называют «партией власти». Однако очевидно, что таковой она не является. Правильнее было бы говорить: партия при власти, или для власти — своего рода подпорка, такая же, как другие российские партии, контролируемые из администрации президента и призванные решать те или иные задачи.

Еще лет 7 назад бывший псковский губернатор Андрей Турчак, переехав в Москву и получив пост секретаря Генсовета «Единой России», заявил о необходимости повышения ее субъектности. Этой работой единороссы активно занимались на начальном этапе деятельности нового партийного руководителя в конце 2010-х. Ее не стоит идеализировать, но следует отметить, что экс-секретарь Генсовета пытался провести редизайн ЕР, придать ей атрибуты настоящей политической партии, занимался обновлением рядов, старался избавить организацию от бюрократического шлака, сделать ее публичной, медийной, активной, где-то даже стильной и ориентированной в большей степени на представителей молодого поколения. Однако весьма показательно, что пытавшийся поначалу вдохнуть в партию новую жизнь «генсек» в итоге был отправлен в Горно-Алтайск, а ЕР очень быстро (фактически уже на заключительном этапе партийной работы Турчака) начала возвращаться к формату провластной бюрократической структуры, выполняющей сервисную функцию. Этот процесс продолжается в настоящее время.

Дело здесь не в фигуре нового секретаря Генсовета «Единой России» Владимира Якушева. Повторюсь, регресс наметился еще до его прихода.

Так или иначе, «Единая Россия» фактически вернулась к той модели, которая существовала в первой половине 2000-х. Но тогда в этом были свои плюсы. Для элит, как в федеральном центре, так и на местах, в те времена было важно присутствие в некоем элитарном провластном клубе, каким представлялась «Единая Россия». 20 лет назад она давала защиту, привилегии и в этой связи выглядела привлекательной для политиков, бизнесменов, представителей иных сфер. Но времена изменились - и сегодня никто уже не чувствует в ЕР прежней защиты, партия не дает иммунитета.

Ранее в ней пытались создать институты, которые были призваны продемонстрировать всем: «Единая Россия» открыта для нового, она дает возможности для реализации инициативным и энергичным людям, которые могут подняться благодаря запущенным партией проектам — своего рода политическим лифтам. Таким, например, как праймериз — иначе говоря, предварительное голосование по отбору кандидатов на выборы любого уровня. Да, достаточно быстро праймериз превратились в формальность с заранее известным результатом, но еще несколько лет назад всё было по-другому, в том числе наблюдали мы это и в Псковской области.

Следует отметить, что в определенный период влияние губернаторов на региональные отделения ЕР было ограничено, им фактически запретили возглавлять партийные организации, вмешиваться в их работу и диктовать условия. Сейчас всё иначе: в большинстве субъектов РФ губернаторы возглавляют региональные отделения «Единой России», и в целом партийные структуры находятся под исполнительной властью. То есть всё в этом отношении вернулось к номенклатурно-бюрократической модели. С одной стороны, это дает партии определенные плюсы, прежде всего, возможность опираться на пресловутый административный ресурс, что особенно важно при проведении избирательных кампаний. С другой — очевидны минусы, в том числе вполне естественное нежелание граждан участвовать в партийной работе и выборах.

Точка выхода из СВО

Изменение внешнеполитической ситуации и начавшийся переговорный процесс дают основания прогнозировать в обозримой перспективе окончание специальной военной операции. И это рождает новые вызовы для всего политического класса, в том числе для «Единой России».

Как следует из многочисленных заявлений и публикаций в масс-медиа, партию уже сейчас ставят на «возможной точке выхода из СВО» и поручают ей бывших участников спецоперации.

Вне всяких сомнений, это очень непростой фронт работы, и прежде всего здесь следует иметь в виду возможное недовольство отставников — начиная с их положения в будущей мирной жизни и заканчивая неудовлетворенностью материальным положением (о проблеме, когда получавшие за свою опасную службу серьезные суммы бойцы вернуться на небольшие зарплаты, особенно в регионах, не говорил в последнее время только ленивый).

«Единой России» поручен очень непростой контингент, - это отнюдь не тихие бюджетники, а люди, прошедшие войну, со своим взглядом на происходящее и готовностью в случае чего жестко отстаивать собственную позицию. Просто так, как это умеет делать власть, от них не отмахнешься. Еще и потому, что за такое невнимание к проблемам и предложениям участников специальной военной операции или членов их семей прилетит от начальства.

Известно, что из Псковской области в зону проведения СВО отправилось немало людей, которые ранее были замечены в общественно-политической жизни, жестко критиковали местных руководителей, активно выступали с разного рода общественными инициативами, что естественно очень не нравилось власти. Сейчас можно только предполагать, что будет происходить после возвращения этих активных людей домой, и как они будут проявлять себя.

Перед единороссами ставится задача обеспечивать приход «партии СВО» - участников специальной военной операции (а они, по определению президента, и есть «новая элита» страны) в органы власти, в том числе в Госдуму, законодательные собрания в регионах, органы местного самоуправления.

А что в Псковской области?

Обозначенные выше проблемы и вызовы характерны для партии в целом и для большинства ее региональных отделений в частности. При этом ситуация в каждом из субъектов РФ, естественно, имеет индивидуальные особенности. Говоря о Псковской области, прежде всего, следует отметить достаточно крепкие позиции отделения «Единой России» во главе с депутатом Государственной Думы Александром Козловским, который регулярно работает в регионе, много ездит по муниципальным образованиям, проводит встречи с избирателями и решает их проблемы.

На протяжении последних лет партия успешно справляется с задачами на выборах любого уровня — от местных до президентских. Каких-либо заметных конфликтов в региональном отделении не фиксируется. Проявлений острой и публичной борьбы с членами команды губернатора не отмечено.

Впрочем, позиции ЕР в нашем регионе объясняются не только системной работой самих единороссов, но также пассивностью и слабостью оппозиции. Всё это смягчает остроту ранее обозначенных проблем, однако есть здесь и свои сложности. Так, всё меньше людей (причем, представителей самых разных категорий — начиная бюджетниками и заканчивая предпринимателями) желают участвовать в избирательных кампаниях. Объясняется это тем, что люди не видят смысла прикладывать усилия и тратить свое время, чтобы затем сидеть, скажем, в органах местного самоуправления, ни имея возможностей что-то реально изменить и даже просто высказать всё то, что их реально беспокоит. Проблема эта известная, ее наличие признают многие единороссы из числа наиболее опытных партийных деятелей, депутатов областного Собрания, активистов на местах.

Между тем впереди важные избирательные кампании - муниципальные выборы-2025 едва ли не в половине районов Псковской области, преобразуемых в округа в ходе третьего этапа муниципальной реформы, и парламентская кампания-2026. Напомним, в следующем году, нам предстоит избрать депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания.

Вопросам подготовки к выборам-2026 был посвящен проводившийся на прошлой неделе в столице семинар для руководителей региональных исполнительных комитетов партии и секретарей отделений ЕР из административных центров субъектов РФ. От Псковской области в нем участвовали руководитель регионального исполкома Максим Адамчук и секретарь Псковского городского отделения партии Валерий Филимонов.

По информации ПЛН, уже в апреле региональному отделению ЕР предстоит подать в центральные органы партии предварительные списки кандидатов и защитить концепцию будущей избирательной кампании. По предварительным данным, действующий депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский, неоднократно публично заявлявший о сохранении мотивации к продолжению работы в парламенте, уже получил согласование на уровне регионального руководства. Заниматься избирательной кампанией ЕР в Псковской области будет Александр Серавин, вечный внештатный технолог команды губернатора Михаила Ведерникова.

Резюмируя сказанное, отмечу: предстоящие выборы, скорее всего, будут проходить на фоне ухудшения социально-экономического положения, и это может отразиться на общественных настроениях и политической ситуации. Одно дело — решать электоральные задачи в условиях подъема патриотической волны и относительного социально-экономического благополучия, и совсем другое — достигать целей при снижающемся рейтинге и более чем очевидных проблемах. Хорошо быть «партией власти» на стадии патриотического подъема. А на спаде наоборот — плохо. В этой связи можно вспомнить Уинстона Черчилля, который всю войну был национальным лидером с абсолютной поддержкой, но с окончанием войны с треском проиграл первые же выборы… Так или иначе, Псковская Лента Новостей продолжит внимательно следить за процессами, протекающими в политической жизни, и наверняка чем ближе к парламентским выборам - тем чаще мы будем обращаться к поднятым сегодня темам.

Александр Савенко

Фото: Псковская Лента Новостей, пресс-службы президента РФ, партии «Единая Россия» и Псковского регионального отделения ЕР

Источник: Псковская Лента Новостей
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