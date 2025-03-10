Политика

Александр Козловский: «Единая Россия» ведет активную подготовку к выборам 2025 и 2026 годов

«Единая Россия» ведет активную подготовку к выборам 2025 и 2026 годов. Об этом депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В 2025 году у нас в половине районов будут проводиться выборы. Они связаны с тем, что районы переходят на новую систему управления муниципалитетами. Появляется новая система, муниципальные округа, в которых должны выбрать окружных депутатов. В последующем будут выборы уже непосредственно главы округа через голосование этих самых депутатов. Для нас это ответственно, мы сейчас готовимся к праймериз, принимаем заявки. В мае пройдет предварительное голосование, будут выдвинуты наши депутаты. В 11 районах сейчас проходит такая подготовка», – сказал Александр Козловский.

Он уточнил, что в некоторых округах могут сменить руководителей муниципалитета. «Давайте без примеров, потому что решение принимает губернатор, правительство области, они взаимодействуют друг с другом. Позицию партии мы в любом случае обозначим, когда вопрос встанет. На сегодняшний день таких вопросов не поднималось», – добавил депутат.

Уже в 2026 году в России состоится парламентская кампания, выборы в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов. По информации Псковской Ленты Новостей, центральные органы партий уже сейчас ждут от региональных отделений конкретных предложений по потенциальным кандидатам в Государственную Думу и в областное Собрание. Проработка этого вопроса, действительно, уже ведется в «Единой России», однако парламентарий призвал не торопить события.

«Конечно, предстоят большие выборы в 2026 году. Ведется проработка, возможные кандидаты рассматриваются, кто-то уже начал подготовку списков, но мы пока списки не готовим. Считаем, что еще рано. От центрального руководства пока никаких запросов по этому поводу не было. 5 мая будет официальная информация, а до 2026 года жить и жить еще. У нас только март месяц 2025», – добавил гость студии.

Сам Александр Козловский заявил, что продолжает сохранять мотивацию к работе в Государственной Думе. «Мотивация есть. Я вижу, что я могу быть полезен не только региону, но и стране. И, конечно, я готов и дальше использовать свой опыт, по крайней мере, в этом созыве», – сказал депутат.

Он отметил, что партии «Единая Россия» необходимы неравнодушные люди, которые готовы работать в своем округе, готовые принять ответственность.

«Многие не выдерживают внимание к себе. Это повышенное внимание, это, возможно, критика, которая не всегда обоснована», – уточнил Александр Козловский.

При этом он поддерживает идею устройства ветеранов специальной военной операции в законодательные органы Российской Федерации.

«Ничего по поводу квот на устройство участников СВО я не знаю, - сказал Александр Козловский, отвечая на вопрос о появляющихся в политических Telegram-каналах и СМИ публикациях о якобы планирующемся введении квот для участников СВО на парламентских выборах, - Я вообще сторонник того, что чтобы в политику, в депутаты и в органы управления приходили профессионалы. Те, кто живет этим. Кто в будущем будет жить с этим, работать и показывать результаты. На нашем партийном съезде обсуждалась эта тема, и президент, и Дмитрий Анатольевич Медведев (председатель "Единой России" - ред.) обозначали, что на сегодняшний день среди нас есть люди, которые знают жизнь несколько иначе. Ребята, которые прошли специальную военную операцию, немного по другому видят проблемы и относятся к ним. И их опыт необходимо использовать в управлении государством, в исполнительной власти, среди депутатов. У нас уже появляются и те, кто прошел СВО и теперь находится на разных уровнях законодательной и исполнительной власти. И этот процесс не остановить».

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Парламентарий уточнил, что страна сейчас переживает достаточно сложное время, когда идут военные действия, но однажды участники СВО вернутся с передовой. По мнению депутата Государственной Думы, они должны принимать активное участие в жизни страны, так как обладают уникальным опытом и своим видением проблемы и решения этих проблем.