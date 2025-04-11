Политика

Сын псковича станет мэром Хельсинки

Правящая Национальная коалиционная партия (НКП) в Финляндии, которую представляет 32-летний политик российского происхождения Даниэль Сазонов, одержала победу на муниципальных выборах в столичном регионе. Как сообщает Yle со ссылкой на результаты опроса, партия получила 24% голосов.

Фото: Pekka Mustonen / Wikipedia

По сообщению Ylе, НКП выигрывает муниципальные выборы в столице уже более 50 лет. В целом по стране наибольшую поддержку получила социал-демократическая партия с 22,5% голосов, второе место у НКП с 20,4% голосов, третье — у партии «Финляндский центр» с 19,4% голосов.

Родители Даниэля Сазонова переехали из Санкт-Петербурга в Хельсинки в начале 1990-х годов. Тогда же в Финляндии запустили программу репатриации ингерманландцев, пишет «Коммерсантъ».

Даниэль Сазонов родился в 1993 году в Хельсинки. Он выходец из российской семьи, переехавшей в Финляндию. Его отец Николай Сазонов — из Пскова. В возрасте девяти лет он одновременно с матерью получил финское гражданство. Тогда же семья отказалась от российского паспорта. В 2013 году Сазонов возглавил Союз лицеистов Финляндии, вошел в правление союза «Европейская Финляндия». В 2017 году он стал депутатом городского совета Хельсинки, а с 2021 года занимает должность заместителя мэра города по социальным вопросам и здравоохранению.