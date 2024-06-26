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Выходца из семьи псковичей выдвинули на пост мэра Хельсинки

Кандидатура вице-мэра финской столицы, выходца из семьи псковичей, переехавшей в Финляндию, Даниэля Сазонова была единогласно поддержана исполнительным комитетом столичного отделения Национальной коалиционной партии Финляндии (НКП). Об этом сообщается на странице отделения в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией).

«Исполнительный комитет района принял решение предложить Даниэля Сазонова внеочередному районному собранию 9 сентября в качестве кандидата на пост мэра на муниципальных выборах весной 2025 года от коалиционной партии Хельсинки», - говорится в сообщении.

«Сазонов получил широкую поддержку со стороны городских политиков, а также широкого круга ассоциаций», - прокомментировал председатель столичного отделения НКП Тату Раухамяки газете Helsingin Sanomat.

Два предыдущих мэра Хельсинки: Ян Вапаавуори и Юхана Вартиайнен - также представители НКП, которая сейчас является правящей партией в Финляндии. Новый мэр Хельсинки будет выбран весной 2025 года, пишет ТАСС.

Напомним, Сазонов родился и вырос в Малминкартано на окраине Хельсинки. Он выходец из российской семьи, переехавшей в Финляндию. Его отец Николай Сазонов — из Пскова.

Выдвижение кандидатов от Национальной коалиционной партии Финляндии ожидается 9 сентября. Выборы нового мэра Хельсинки пройдут весной 2025 года.