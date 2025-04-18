Политика

Псковские преподаватели, школьники и их родители могут повысить грамотность в области применения ИИ

Всероссийская онлайн-конференция по повышению грамотности учителей, школьников и их родителей в области искусственного интеллекта пройдет с 22 по 23 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Организаторами конференции являются Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)».

22 апреля 2025 года состоится конференция для учителей общеобразовательных организаций. Педагоги узнают, как использовать нейросети для создания учебных материалов и индивидуализации образовательного процесса.

23 апреля 2025 года пройдет конференция для школьников и их родителей. Учащиеся и их родители узнают об использовании искусственного интеллекта в образовании и профориентации, смогут принять участие в практических занятиях и викторинах и выиграть полезные призы.

Участие в конференции бесплатное.

Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конференции в сети «Интернет» по адресу.

Программа конференции доступна по ссылке.