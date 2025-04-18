Псковские преподаватели, школьники и их родители могут повысить грамотность в области применения ИИ

Всероссийская онлайн-конференция по повышению грамотности учителей, школьников и их родителей в области искусственного интеллекта пройдет с 22 по 23 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Организаторами конференции являются Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Образовательные технологии «Скилбокс (Коробка навыков)».
Участие в конференции бесплатное.
Для участия в конференции необходимо пройти регистрацию на официальном сайте конференции в сети «Интернет» по адресу.
Программа конференции доступна по ссылке.