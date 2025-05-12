Политика

Антон Минаков: Все кандидаты от ЛДПР на муниципальных выборах — местные жители

Все кандидаты, которых выдвинет ЛДПР на предстоящие муниципальные выборы, являются местными жителями, действующими районными депутатами и координаторами. Об этом координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Приоритетов каких-то на муниципальных выборах мы не делаем. Мы видим, где выборы будут сложнее. Но безусловного приоритета какого-то отдельно района нет. У нас по всем районам идут кандидаты. Не будет каких-то новых, неизвестных людей. Это все действующие районные депутаты, либо действующие координаторы, это местные жители, которые родились и выросли на этой территории, которые знают проблемы этой территории», – сказал Антон Минаков.

Он уточнил, что региональное отделение партии анализирует всю информацию, поступающую из районных отделений, для выбора кандидатов. Так, в Себежском районе одним из кандидатов может стать Юрий Мягков.

«Мы стараемся разобраться, почему в одном районе поддержка выше, в другом ниже, и где у нас поддержка ниже. Мы, безусловно, проводим такую работу. Эта работа уже была проделана, предполагаемые кандидаты по всем районам очевидны, список составлен», – добавил координатор регионального отделения ЛДПР.

В Псковском районе один из кандидатов — партийный координатор Валерий Колтаков. По словам Антона Минакова, ситуация там отличается, среди партийцев, которые не первый год находятся в партии, также есть «амбициозные молодые ребята, которые тоже хотели бы себя попробовать в работе координатора или районного депутата».

«В Великолукском районе также есть достойные кандидаты. Это и наш действующий депутат Дмитрий Раевский. Там достаточно большое количество актива в партии. Решение будет принимать конференция, поскольку так полагается по закону. Конференция это самый высший орган политической партии, который принимает все ключевые решения, в том числе по выдвижению депутатов», – заключил Антон Минаков.

Напомним, в сентябре 2025 года в Псковской области пройдут муниципальные выборы во многих районах, преобразуемых в округа в ходе третьего этапа муниципальной реформы.

Ранее сообщалось, что Владимир Ефимов может стать кандидатом от ЛДПР для участия в выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3.